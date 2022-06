Vous cherchez à améliorer la qualité de votre home cinéma avec une barre de son Dolby Atmos, mais vous n'arrivez pas à vous décider ? Eh bien, vous avez de la chance. Non seulement, nous avons testé les dernières barres de son du marché, mais il y en a également pour toutes les bourses.

Toute nouvelle barre de son doit être assez spéciale pour survivre. Jetez un oeil dans les réserves des magasins d'électronique : il y a des palettes remplies d'invendus. Pourquoi ? Parce que seule, une barre de son ne suffit pas. Ou rarement. Il lui faut sa panoplie d'enceintes supplémentaires pour convaincre. Les fabricants audio l'ont compris et proposent désormais des appareils tout-en-un, capables à la fois de livrer un son immersif qui charmera les cinéphiles que de se connecter aux plateformes de streaming pour jouer votre musique préférée. Voici une sélection de celles qui nous ont le plus convaincu.

...

Toute nouvelle barre de son doit être assez spéciale pour survivre. Jetez un oeil dans les réserves des magasins d'électronique : il y a des palettes remplies d'invendus. Pourquoi ? Parce que seule, une barre de son ne suffit pas. Ou rarement. Il lui faut sa panoplie d'enceintes supplémentaires pour convaincre. Les fabricants audio l'ont compris et proposent désormais des appareils tout-en-un, capables à la fois de livrer un son immersif qui charmera les cinéphiles que de se connecter aux plateformes de streaming pour jouer votre musique préférée. Voici une sélection de celles qui nous ont le plus convaincu.Sonos Ray : une Rolls en entrée de gammeAprès avoir sorti l'excellente Arc en 2020 et une Beam de seconde génération en 2021, Sonos joue la carte connectée avec une solution assez unique sur le marché : une barre de son à la fois simple d'utilisation, compacte, pratique et surtout abordable. Comme pour les autres modèles de la marque, la Sonos Ray est parfaitement intégrée dans l'écosystème multiroom qui a fait la réputation de la marque. Elle se compose de deux tweeters et deux mid-woofers. La Ray repose donc sur un système 3.0 et ne propose aucun système de virtualisation surround, mais son architecture reste compatible Dolby Digital 5.1 et DTS Digital Surround. Sa sonorité est remarquablement musicale et immersive, malgré sa taille, mais pour avoir un vrai son surround, il faudra l'équiper avec deux enceintes Sonos One ou Roam. Comme ses grandes soeurs, elle intègre des fonctions d'écoute musicale. Et c'est ce qui fait son charme, parce que même si votre TV est éteinte, la Ray est toujours prête à jouer de la musique, seule ou associée à d'autres appareils. Attention toutefois à sa connectique ultra-minimaliste, qui pourrait être source de frustrations dans certaines installations. Prix : 299 euros.Denon DHT-S517 : pour regarder un film avec les oreillesComme Sonos et Yamaha, Denon déploie un écosystème multiroom réunissant des enceintes sans fil et des appareils audio et vidéo connectés. Très bien équipée en termes de connectivité, avec caisson de basses externe sans?fil, la Denon DHT?S517 affiche une architecture 3.1.2. En d'autre termes, elle est compatible Dolby Atmos, puisqu'elle dispose de deux canaux de restitution des sons "venus du ciel", mais ne prend pas en charge les canaux latéraux habituels des systèmes 5.1. En soi, rien de pénalisant, car à l'écoute la sensation d'immersion sonore est très convaincante. Côté son, grâce au protocole HEOS, la barre peut accéder aux principaux services de musique en streaming comme Spotify, Deezer ou Tidal, aux radios web et aux dossiers de musique partagés sur votre réseau. Elle joue donc le double rôle de barre de son et d'enceinte sans fil, sans avoir besoin d'allumer le téléviseur pour les écoutes musicales. HEOS lui permet de rejoindre un système multipièces avec d'autres appareils Denon ou Marantz compatibles afin d'écouter la musique dans toute la maison. Simple d'utilisation et dotée d'un tarif ultra?compétitif, la Denon DHT?S517 propose un excellent rapport qualité/prix.Prix : 399 euros.Bose Smart Soundbar 900 : un son surround épatantAvec la Smart Soundbar 900, la marque américaine délivre une barre de son de grande qualité, idéale pour être intégrée avec votre téléviseur ou pour un usage musical. Elle cartographie votre salon et identifie les meubles pour adapter le volume et délivrer le son le plus parfait. L'enceinte intègre sept haut-parleurs en façade et deux orientés vers le haut. La signature sonore est remarquable, elle s'illustre en mettant à l'honneur aussi bien les aigus que les graves. Surtout, il est nécessaire de saluer la qualité de restitution des voix, un élément utile notamment pour les films et séries. On apprécie sa puissance immersive et le réalisme du Dolby Atmos, bien meilleur qu'au cinéma. Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa pour le contrôle vocal, mais aussi avec Spotify Connect et AirPlay 2, elle peut aussi se connecter à toutes les autres enceintes intelligentes de Bose pour un système audio multi-pièces haut de gamme.Prix : 899 eurosBowers & Wilkins Panorama 3 : un son hi-fi et enveloppantLa toute première enceinte Dolby Atmos de B&W, la Panorama 3, est conçue pour offrir une solution tout-en-un, simple, avec un son immersif capable d'inonder toute la pièce à foison. Le tout, sans avoir besoin d'enceintes surround ou de caisson de basses supplémentaires. La Panorama 3 utilise deux enceintes d'élévation Dolby Atmos réelles et physiques, soigneusement orientées pour réfléchir le son sur votre plafond et créer cette sensation si importante de hauteur sonore. Ils sont associés à deux caissons de basse de 4 pouces, trois tweeters à dôme en titane découplé de 0,75 pouce et six haut-parleurs de médium de 2 pouces, tous alimentés par une amplification de classe D de 400 W, ce qui devrait suffire à inonder même les logements les plus caverneux. La Panorama 3 n'a aucun mal à établir une large scène sonore et peut déplacer les effets dans le champ stéréo avec une réelle précision. Parfait pour se faire une toile depuis son canapé.Prix : 999 euros.Devialet Dione : immersive et percutanteEn matière de son surround, en règle générale, plus vous avez de haut-parleurs, mieux c'est. Ici, pas de caisson de grave, pas de satellites. Tout est concentré dans les entrailles de Dione, dont le nom reprend celui de la déesse grecque, fille de Téthys et d'Océan. On nage, de fait, dans les watts, avec 950 RMS au compteur. Les 17 haut-parleurs en néodyme sont d'une efficacité redoutable, que la barre soit posée sur un meuble ou accrochée au mur. La technologie Space assure une immersion totale du spectateur grâce à la conversion de tout signal sonore en 5.1.2. Le système est évidemment compatible avec le format Dolby Atmos et la démonstration laisse pantois : quelle que soit la source, la scène acoustique est très qualitative, en s'appuyant sur trois modes automatiquement détectés. La sphère est l'élément clé du design de cette barre de son, et est conçue pour rappeler l'aspect des enceintes Phantom de la société. Elle est logée dans une cavité au centre d'une plaque d'aluminium anodisé faite sur mesure. Comme la barre de son peut être fixée au mur ou non, selon vos préférences, la boule pivote en douceur selon la façon dont vous souhaitez utiliser la barre de son.Prix : 2399 euros.