En pleine pandémie, le Consumer Electronics Show (CES) - le plus grand salon mondial de la tech - s'est concentré sur les outils facilitant la lutte contre le coronavirus et la maison du futur. Plusieurs innovations attirent l'oeil, et créent de l'espoir. Voici notre sélection.

Razer Hazel : le masque anti-Covid du futur

Razer Hazel : le masque anti-Covid du futurRazer, marque adulée des gamers, a dévoilé sa vision high-tech du masque de protection contre le Covid-19 : le projet Hazel. Bardé de technologies et certifié N95, ce masque abrite deux ventilateurs actifs amovibles et rechargeables capables de filtre 95 % des particules en suspension dans l'air. Le caisson de recharge rapide du masque dispose d'un dispositif d'auto-stérilisation à lumière UV pour garantir la sécurité sanitaire du porteur. Razer oblige, le projet Hazel embarque aussi des LED Chroma RGB, pouvant être ajustées dans "16,8 millions de couleurs". Ce système de LED s'active automatiquement lorsqu'il fait sombre pour illuminer la bouche du porteur. Comme aucun détail n'est laissé au hasard, Razer a pensé à intégrer un microphone et un amplificateur de voix pour que le porteur puisse se faire entendre. Aucune date de sortie n'a encore été avancée par la firme américaine.Luft Duo : un purificateur d'air portableLa demande de purificateurs d'air a explosé avec la pandémie. D'autant plus qu'une étude de la Nasaatteste de l'efficacité des appareils dotés des filtres Hepa à haute efficacité, contre le coronavirus. Parmi la multitude de purificateurs présentés au CES, le Luft Duo de Luft Qi séduit par son aspect portable. Pratique pour dépolluer, dépolléniser et capter les virus dans l'air, l'appareil se montre tout aussi efficace à domicile qu'au bureau dans un espace de 22 m2. LG PuriCare : le masque facial qui tue jusqu'à 99,95 % des virusDe son côté, le coréen LG travaille sur un purificateur d'air portable, directement intégré à un masque facial. Le masque intelligent PuriCare est doté de deux filtres censés capturer jusqu'à 99,95 % des virus, bactéries et allergènes qui entrent dans le système respiratoire. Il dispose d'une batterie rechargeable pour 2 à 8 heures et ajuste ses deux ventilateurs à la respiration de l'utilisateur.Samsung Bot Handy : un bras droit à la maisonLongtemps fantasmée, la robotique entre de plus en plus concrètement dans les foyers. Il y a quelques jours, Samsung a présenté le robot Bot Handy qui vous servira de bras droit durant vos journées confinées. Ce nouveau robot utilise l'intelligence artificielle pour reconnaître la forme, la taille, la matière et le poids d'un objet afin de le manipuler correctement. Totalement autonome, il peut intervenir dans toutes les pièces de la maison. Samsung a partagé une vidéo impressionnante dans laquelle on voit le Bot Handy ranger des vêtements, mettre la table, servir un verre de vin ou encore remplir le lave-vaisselle. Un réel majordome qui est capable d'étendre son bras robotique pour accéder à tous les recoins de la maison.LG Imagine : un téléviseur transparent au pied du litC'est un exercice de transparence inattendu que vient de dévoiler LG au CES 2021. Le constructeur sud-coréen a présenté ses premiers téléviseurs reposant sur une dalle presque totalement transparente et qui peuvent s'intégrer à divers mobilier. Intégré au pied du lit, l'écran coulisse progressivement pour vous réveiller tout en diffusant votre musique préférée, dévoilant les dernières infos, et vous rappelant votre agenda du jour... Pourquoi une dalle transparente ? Tout simplement pour permettre aux utilisateurs de continuer à avoir une vue sur ce qu'il se passe derrière. Si besoin, on pourra également faire apparaître une surface noire derrière la dalle pour profiter d'un vrai téléviseur. LG affirme que cette technologie peut être utilisée dans plusieurs endroits de notre vie quotidienne, comme des restaurants, des magasins, des voitures autonomes, en passant par les métros et les avions. D'autres constructeurs planchent également sur ce type de solutions. Panasonic et Samsung ont notamment déjà montré des prototypes. Certains intégrés dans des portes de placard mais aussi dans des miroirs ou des fenêtres.Rafal Naczyk