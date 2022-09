Primeur européenne en Belgique: à Anvers, un drone a pour la première fois transporté des tissus humains entre deux institutions hospitalières. La ville compte actuellement deux réseaux hospitaliers: ZN...

Primeur européenne en Belgique: à Anvers, un drone a pour la première fois transporté des tissus humains entre deux institutions hospitalières. La ville compte actuellement deux réseaux hospitaliers: ZNA (Ziekenhuis Netwerk Antwerpen) et GZA (GasthuisZusters Antwerpen) appelés à fusionner au 1er janvier 2024 pour constituer ZAS (Ziekenhuis aan de Stroom), le plus grand hôpital du pays avec 3.300 lits répartis sur 13 sites. Décollage et atterrissage compris, l'engin n'a mis que quatre minutes pour couvrir la distance (1,2 km) et a pour la première fois en Europe reçu l'autorisation de survoler une ville et de naviguer hors du champ de vision du pilote. ZAS, qui collabore depuis un moment déjà avec l'opérateur anversois Helicus, considère ce test réussi comme une première étape vers la généralisation, dès 2024, du transport par drones d'échantillons de sang, de médicaments ou de défibrillateurs. CEO d'Helicus, Michael Shamin voit déjà plus loin et envisage de transporter des patients par drones.