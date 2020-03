Pour la 6e mouture de sa montre connectée, Garmin propose un garde temps alimenté à l'énergie solaire. Et ça change pas mal de choses.

L'américain Garmin excelle dans les montres de sport pour les vrais aventuriers. Seulement, les montres intelligentes ne sont généralement pas faites pour ceux qui veulent escalader les montagnes, transpirer par tous les pores et s'extasier sur les pistes cyclables. La Garmin F?nix 6X Pro Solar est différente. Elle fait tout ce que ferait une Apple Watch : elle vous guide vocalement, vous permet de payer sans contact, vous notifie de vos mails, SMS et appels téléphoniques, tout en affichant de solides compétences en matière de streaming musical. Il suffit de connecter des écouteurs en Bluetooth pour donner du rythme à vos entraînements et... une sacrée endurance.En effet, la nouvelle F?nix 6X Pro Solar est la première montre GPS à passer à la recharge solaire. Concrètement, la montre est équipée d'un verre photovoltaïque transparent, qui peut emmagasiner l'énergie du soleil pour prolonger l'autonomie. Un petit affichage dédié permet d'ailleurs de vérifier rapidement ce niveau de récupération d'énergie solaire. Après plusieurs semaines d'utilisation intensive, de l'ultra trail à la sortie sur route en passant par une pratique omnisports (natation, vélo...), on observe une autonomie de 21 jours, dopée par 3 jours supplémentaires grâce au soleil. Du jamais vu pour une montre connectée.Côté applications, on profite d'une foule de capteurs (altimètre, compas, gyroscope, accéléromètre, oxymètre, suivi de l'hydratation...) et de profils multisports très personnalisés. Côté pratique, la F?nix 6 utilise le GPS embarqué pour offrir des cartes riches et faciles à lire en randonnée. On apprécie particulièrement les cartes de ski préchargées (plus de 2.000 stations dans le monde). Un vrai cardio au poignetParmi les nouveautés, vrai coup de coeur pour la fonction ClimbPro, qui s'adresse aux sportifs qui évoluent en altitude. Que ce soit en cyclisme ou en course à pied, elle détermine la distance à parcourir jusqu'au sommet, le pourcentage de la pente ou encore le dénivelé. Comme son aïeule, la F?nix 6 permet aussi de mesurer la saturation du sang en oxygène, l'un des cinq signes vitaux d'une personne. Cette option, qui dans le futur pourrait permettre de réaliser un suivi des maladies respiratoires (asthme et broncho-pneumopathies), sert pour l'instant à sécuriser la pratique des activités en altitude lorsque l'air se raréfie... Autre évolution : le cardio de la F?nix fonctionne désormais dans l'eau. Un must pour ceux qui pratiquent assidûment la plongée ou le triathlon.Résultat : sous ses airs robustes, son boîtier en titane et son design très soigné, voici une montre polyvalente, axée sur les performances, qui convient à la plupart des entraînements et à ceux qui aspirent à une précision optimale. Vous voulez passer à la vitesse supérieure sans vous couper du monde extérieur ? C'est la montre multisports qu'il vous faut. Seule limite : elle n'a pas d'écran tactile. On aimerait tellement pouvoir pincer et zoomer les cartes sur son écran. Garmin Fenix 6X Pro Solar, de 949,99 à 1 099,99 EURPar Rafal Naczyk.