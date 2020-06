Qu'il soit né sous le signe du beau, de la musique, du sport ou du bureau, un père ça se cajole. Un père, ça se comprend. Voici un bouquet d'innovations pour le plus grand bonheur des papas d'aujourd'hui.

LE CASQUE AUDIO HAUT DE GAMME: PX7 de Bowers & WilkinsLe PX7 est un casque Bluetooth circum-auriculaire à réduction de bruit active. Le design reprend les codes de l'ancien fleuron, le PX, avec des courbes - et une rotation - originales au dessus des écouteurs, du cuir, un habillage textile et de la fibre de carbone composite. Côté acoustique, on retrouve la signature sonore si particulière de Bowers & Wilkins et de ses célèbres tweeters Nautilus, notamment dans les graves, particulièrement précis et ronds. La restitution dépasse allègrement les limites du casque avec une sensation de largeur et d'épaisseur. On se croirait par moment à côté des musiciens, tant les détails sont précis. En plus de cela, le PX7 est muni de capteurs qui le rendent totalement intuitif : il s'éteint/s'allume/se met en veille tout seul selon votre usage. Vous le placez sur votre tête ? Il se réveille. Vous le déposez sur la table ou autour de votre cou ? Il s'éteint. Simplissime, fiable et innovant. Un vrai bonheur. Prix : 399 EURLA TABLETTE ULTRA-NOMADE: Samsung Galaxy Tab S6 LiteSacrée meilleure tablette Android l'automne dernier, la Galaxy Tab S6 revient avec une version Lite deux fois moins coûteuse. En façade, un écran de 10,4 pouces de diagonale qui permet de gérer agréablement à peu près toutes les applications, y compris les vidéoconférences. Sous le capot, on retrouve un processeur Exynos 9611 couplé à 4 Go de RAM, une batterie de 7 040 mAh et une capacité de stockage de 64 ou 128 Go. La tablette est animée par Android 10, avec une surcouche maison One UI 2.1. On y retrouve aussi le stylet S Pen, qu'on peut utiliser pour annoter des documents ou dessiner, et deux haut-parleurs signés AKG, compatibles Dolby Atmos - pratiques pour profiter des vidéos Netflix ou Amazon Prime. Polyvalente, mais un peu plus sobre en composantes que sa prédécesseure, la Tab 6 Lite se démarque par un design premium, son magnifique écran, ses excellentes performances et sa très bonne autonomie. Surtout, elle nous rappelle qu'il n'est pas nécessaire de se ruiner pour avoir une bonne tablette.Prix : 379 EURLA MONTRE DE SPORT CONNECTÉE: Versa 2 de FitbitImpossible de ne pas le remarquer : la Versa 2 ressemble comme une soeur à une Apple Watch. Un peu plus carrée, elle est pourtant signée du champion des bracelets d'activité, Fitbit. Facile et rapide à configurer, elle enregistre nos pas, notre activité physique, le rythme cardiaque, les calories dépensées, notre sommeil et même le taux d'oxygène dans le sang. Graphiques à l'appui. Outre l'écran AMOLED, les deux grandes nouveautés de cette Fitbit sont l'installation de l'assistante vocale Alexa et le contrôle de l'application Spotify. En appuyant sur le bouton à gauche de la montre, on peut ainsi utiliser le micro intégré et demander une bonne partie de ce qu'Alexa sait faire, notamment afficher la météo, éteindre les lumières du salon, allumer la TV. Résultat : une belle montre à prix abordable, parfaite pour le sport, avec une autonomie de cinq jours.Prix : 199 EURL'APPAREIL RETRO: X100V de FujifilmInaugurée il y a près de dix ans, la série X100 de Fujifilm poursuit sa route sur les terres du photoreportage via une cinquième génération d'appareils baptisée X100V. Le compact expert se coiffe de belles innovations : le capteur APS-C X-Trans CMOS 4 de 26,1 Mpx, une nouvelle formule optique pour son objectif de 23 mm f/2, un viseur hybride avancé optimisé, un boîtier tropicalisé et un écran LCD arrière tactile inclinable. S'étirant désormais sur une plage allant de 80 à 51200 ISO, la sensibilité de l'appareil se règle via une molette mécanique, qui se dresse parmi des commandes regroupées à droite de son boîtier. Le X100V crée aussi des vidéos 4K jusqu'à 30 images par seconde et saisit des rafales jusqu'à 11 i/s en obturateur mécanique. Une solution polyvalente, à la fois pour de la photographie de rue, du reportage ou encore du paysage.Prix : 1199 EURLE SMARTPHONE PREMIUM: 8 Pro de OnePlusOnePlus nous propose un 8 Pro plus abouti que jamais. Le premier smartphone 5G de la marque est aussi celui qui se montre le plus performant. Écran ultra-fuide (120 Hz), processeur Snapdragon 865, batterie de 4 510 mAh... le 8 Pro tient deux journées avec une utilisation soutenue, et se recharge en mode espresso par induction. Il fait aussi des merveilles en photo et vidéo avec 4 modules photo assez aboutis. Les cinéphiles apprécieront ses 2 haut-parleurs - ce qui devient rare - capables de restituer de belles ambiances en Dolby Atmos. Sans concessions, le 8 Pro tutoie le gratin du marché comme le Samsung Galaxy S20 Ultra, l'Oppo Find X2 Pro ou le Huawei P40 Pro. Avec un véritable atout : son interface maison Oxygen OS, basé sur Android 10, qui se montre très complet dans les personnalisations qu'il offre. Notamment par des "gestes raccourcis". Ce n'est plus un smartphone, mais une bombe de plaisir.Prix : 899 EURRafal Naczyk