2020 sonne le début d'une nouvelle décennie et sera, de l'avis de nombreux observateurs, un tournant en termes technologiques: voitures autonomes, assistants virtuels qui anticipent nos besoins, et - tous secteurs confondus - une omni-connexion et omni-intelligence. Socle de toutes ces innovations? Les données. Êtes-vous prêt pour la décennie des données?

De très nombreux dispositifs, systèmes et applications que nous utilisons au quotidien sont déjà connectés ou "intelligents". Et je ne parle même pas des développements technologiques dans le secteur de la santé, de l'industrie ou de la finance.

Fondement de toute cette innovation? Une énorme quantité de données et de puissance de calcul, couplée au potentiel de l'infrastructure - infocentres, cloud et dispositifs périmétriques ("edge") - pour en tirer un parti maximal. La quantité de données à laquelle nous pouvons nous attendre au cours des dix prochaines années affiche une augmentation exponentielle. 2020 marque donc le début de ce que nous qualifions chez Dell Technologies de Next Data Decade. C'est encore pure conjecture que de prédire les percées et tendances technologiques auxquelles nous pouvons nous attendre au cours des dix prochaines années. Mais voici mes six prédictions pour 2020, un horizon nettement plus proche...

1. Le temps est venu de jouer la simplicité IT

Les mégadonnées, les données structurées et non structurées, les données dans les infocentres, dans le cloud, au niveau des points d'accès, en "périmètre"... Pour les entreprises, le principal défi consiste à déplacer les bonnes données au bon moment vers le bon endroit. A l'heure actuelle, les entreprises n'ont pas une vision pertinente de leurs données en raison du trop grand nombre de systèmes et de services dont se compose leur infrastructure IT. En 2020, la visibilité des données deviendra dès lors l'une des priorités absolues des CIO. Les données sont en effet un élément central de l'innovation. Cela exige des entreprises qu'elles simplifient et automatisent leur infrastructure IT et qu'elles consolident leurs systèmes et services au sein de solutions intégrées offrant davantage de maîtrise et de transparence.

2. Un cloud hybride sécurisé, en ce compris en périmètre

Les stratégies IT multi-cloud que permettent de mettre en oeuvre les architectures cloud hybrides joueront un rôle fondamental en 2020. IDC prédit que, d'ici 2021, plus de 90% des entreprises à travers la planète utiliseront un panachage de plates-formes sur site, dans des clouds privés, publics et autres plates-formes afin de satisfaire leurs besoins en infrastructure. [I]

A mesure que le déploiement d'implémentations 5G et périmétriques se poursuivra, des clouds hybrides privés opéreront at the edge afin de garantir la visibilité temps réel et la gestion des données, quel que soit l'endroit où elles se trouvent. Les entreprises attendront de leurs prestataires de services et cloud qu'ils soient en mesure de rencontrer leurs exigences en matière de cloud hybride dans tous les environnements. Autre exigence qui sonne comme une évidence: la sécurité et la protection des données seront considérées comme parties intégrantes des environnements de cloud hybride.

3. Vous ne payez que ce que vous obtenez

Le budget demeure l'un des principaux obstacles à la concrétisation de cette transformation. Pendant l'année qui commence, CapEx et OpEx s'avèreront souvent des facteurs contraignants dans la planification des besoins en puissance de calcul et en consommation. On constate que les modèles SaaS et de consommation à l'usage gagnent en popularité. Les entreprises y gagnent en flexibilité, ne devant payer que ce qu'elles consomment. En 2020, les options as a service et de consommation flexible progresseront rapidement en se transformant en IT software defined et cloud enabled. Résultat, le CIO pourra choisir le modèle économique adéquat pour sa société afin de tirer parti de solutions IT end-to-end. Ces dernières accroissent la mobilité et la visibilité des données et sont à même d'effectuer les traitements les plus intensifs (par exemple ceux impliqués dans l'IA et l'apprentissage automatique) lorsque cela s'avère nécessaire.

4. Le "périmètre" gagne rapidement du terrain grâce à la 5G

Le "périmètre" ("edge") continue de s'étendre. Elément important à cet égard: la connectivité 5G qui génère de nouveaux potentiels pour divers secteurs. Conséquence, les solutions SD-WAN et les solutions réseau définies par logiciel deviendront un thème majeur au sein des infrastructures IT. Elles permettront à d'énormes volumes de données de voyager rapidement et de manière sécurisée entre les environnements périmétriques et cloud. La préférence sera donnée à des solutions réseau ouvertes par comparaison à des solutions propriétaires, dans la mesure où les entreprises reconnaissent que la seule manière de gérer et de sécuriser efficacement les données à long terme passe par une indispensable flexibilité et agilité.

5. Les appareils intelligents modifient la manière dont vous travaillez et collaborez

Chaque année, l'innovation dans le monde des PC repousse les limites: jamais les écrans n'ont été aussi grands tandis que les PC se font plus petits et plus minces. Le coeur de l'ordinateur, lui aussi, se transforme plus vite que jamais. Les applications qui utilisent l'IA et l'apprentissage automatique optimisent - en temps réel - les potentiels et les calculs en fonction de vos modes d'utilisation. Ils adaptent le son et la couleur en fonction du contenu que vous visionnez ou des jeux auxquels vous vous adonnez. Grâce à la biométrie, les PC savent par ailleurs qu'il s'agit bien de vous dès l'instant où votre regard se fixe sur l'écran.

En 2020, ces progrès de l'IA et de l'apprentissage automatique transformeront nos PC en compagnons de route encore plus intelligents et collaboratifs. Ils optimiseront la puissance et l'autonomie de la batterie au profit de nos périodes les plus productives - ils deviendront en quelque sorte des machines autonomes douées d'un potentiel de réparation -, rendant le quotidien de l'utilisateur plus agréable et réduisant le nombre d'incidents informatiques.

6. Innovation intègre et achats durables

L'innovation durable demeure plus que jamais d'actualité. En effet, les entreprises désirent minimiser leur impact sur l'environnement. Davantage de réemploi et de recyclage, des matériels plus petits et efficients fabriqués avec des composants recyclés: tout cela minimise la quantité d'"e-waste". Nous avons atteint nos objectifs Legacy of Good 2020 plus tôt que prévu. Nous nous fixons dès lors de nouveaux objectifs pour 2030 afin de recycler, pour tout appareil qu'achète un client, un produit équivalent. Cela se traduit par un processus d'économie circulaire, avec plus de la moitié de tous les produits fabriqués au départ de matériels recyclés ou renouvelables et l'utilisation d'emballages entièrement constitués de matériaux recyclés ou renouvelables.

A l'aube de cette Next Data Decade, je suis optimiste et enthousiaste face à l'avenir qui nous attend. Les mesures que nos clients prendront en 2020 en vue de maximiser leurs données déboucheront sur des avancées technologiques dont chacun, d'une manière ou d'une autre, pourra profiter - que ce soit par le biais d'un appareil plus puissant, d'un traitement médical plus rapide, d'un enseignement davantage accessible, d'un recul du gaspillage ou d'un air plus propre.

[i] IDC, IDC FutureScape: Prédictions cloud mondiales pour 2020 - octobre 2019

