Philippe Ledent L'opinion de Philippe Ledent, senior economist chez ING Belgique, chargé de cours à l'UCL. Opinion

Énergie: "Belgium, we have a problem"

Il ne se passe pas un jour sans que l'on n'entende parler de digitalisation, d'innovations ou d'entreprises innovantes. De nouveaux produits et services apparaissent, de même que des nouvelles formes d'entreprises. En bref, on vit une période intéressante où foisonnent les innovations et s'invente l'économie de demain.