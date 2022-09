Depuis son lancement en 2007, l'iPhone est devenu l'un des produits les plus achetés au monde. D'ailleurs, la keynote d'Apple était à peine finie que, déjà, deux chiffres résonnaient dans la tête de tous les fans de l'entreprise à la pomme : 14 et son prix.

L'iPhone 14 vient à peine de sortir, présenté en bonne et due forme, lors du traditionnel rendez-vous d'Apple de la rentrée, et déjà on ne parle que de son prix. Combien de billets faudra-t-il épargner pour s'offrir ce petit bijou de technologie. Le courtier en assurances, HelloSafe, s'est penché sur la question.

C'est aux Etats-Unis que l'iPhone 14 est le moins cher (899,11 euros). Contrairement à la Turquie, où vous devrez débourser 1 843,41 euros pour l'acquérir, suivi du Brésil et de la Suède. Comment expliquer cette différence de prix importante ? Tout d'abord le prix américain ne comprend pas la taxe de vente, car celle-ci diffère d'un État à un autre. Pas plus que le taux de change ; or, depuis 2021, la livre turque s'est effondrée face au dollar américain.

On apprend aussi que la Belgique occupe la 5ème position en Europe de l'iPhone 14 le moins cher (1 149 euros), - pour les 16 pays européens inclus dans ce classement, et la 21ème position dans cet indice mondial.

Le prix médian d'un iPhone 14 (1 574 euros) est donc quasiment aussi élevé que le salaire minimum national en janvier 2022 (1 658,20 euros).

Finalement, l'évolution du prix médian d'un iPhone chez nous: celui-ci a triplé en 15 ans (soit une hausse d'un peu plus de 1000 euros), passant de 499 euros, en Belgique, contre 1 574 euros aujourd'hui.

