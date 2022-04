Sennheiser revient avec de nouveaux écouteurs sans fil haut de gamme, les Momentum True Wireless 3. Plus compacts, dotés de la charge sans fil et d'une réduction de bruit active, ils briguent le titre de meilleurs écouteurs premium de l'année. Un sans-faute ? Nous les avons testé.

Lancés il y a deux ans, les écouteurs Momentum True Wireless 2 de Sennheiser ont longtemps fait office de référence dans le monde audiophile aux côtés du champion WF-1000XM4 de Sony et des très méritants PI7 de Bowers & Wilkins. Leur arme absolue : des transducteurs TrueResponse capables de délivrer une image sonore très détaillée, pour ne pas dire HiFi. Avec les MT3, le fabricant allemand prend un chemin plus luxueux mais pas moins technologique. Son ambition ? Voler définitivement la vedette à Bose, Bowers & Wilkins, à la gamme Fidelio de Philips et surtout à son grand rival, Sony, qui commercialise un produit imbattable en matière de codecs audio supportés.

Nouveau design et nouvelles fonctionnalités Les Momentum True Wireless 3 de Sennheiser offrent un réducteur de bruit actif ainsi que l'incontournable écoute transparente. Les habitués trouveront un boîtier de charge et de rangement qui garantit trois charges complètes pour une autonomie totale de 28 heures d'écoute, contre 21 heures dans la précédente édition. S'il y a deux ans, Sennheiser avait essentiellement corrigé les erreurs de jeunesse des tous premiers modèles, cette troisième itération revoit de fond en comble la conception des écouteurs avec des lignes arrondies, plus ergonomiques et un design "goutte d'eau". Autre nouveauté : l'intégration d'un anneau en silicone détachable présentant une petite protubérance. Une astuce simple et esthétique, qui stabilise le port et améliore le confort dans le creux de l'oreille. La version 2022 apporte aussi de nouvelles fonctions comme une meilleure réduction du bruit face au vent ou encore la fonction Sound Personalization qui permet d'optimiser l'expérience d'écoute en fonction des préférences et des spécificités de l'utilisateur. D'ailleurs, dans l'application Smart Control, on retrouve des égaliseurs plus détaillés pour une meilleure personnalisation.Quel résultat ?Les transducteurs du Sennheiser Momentum True Wireless 3 sont ultra-performants. Cela se ressent dans l'excellente reproduction des timbres, l'excellent sens du détail et la très bonne ouverture de la scène sonore. Sans doute pour plaire à une cible dite "jeune", on sent ces nouveaux transducteurs plus flatteurs dans les extrêmes basses. Cela n'est pas condamnable en soi, et leur donne au contraire un côté plus immersif, un peu plus de claquant, de vivacité, et de clarté.Si le Sennheiser Momentum 3 True Wireless ne va pas aussi loin que le Sony WF-1000XM4 en matière de codecs audio supportés (le codec LDAC de Sony monte jusqu'en qualité 990 kb/s), il se permet tout de même d'intégrer le SBC, l'AAC, l'aptX et l'aptX Adaptive pour un son haute résolution. Sur le terrain, l'efficacité du système de réduction de bruit est assez exemplaire, sans réel défaut, et permet de bien atténuer les vrombissements des moteurs et la sensation de proximité des voix, surtout dans les transports. Sa seule faiblesse est de ne pas tout à fait se hisser au niveau des meilleurs car, quels que soient les réglages, on pourra toujours percevoir des bribes de sons, surtout s'ils sont crissants ou aigus.Notre verdictLes MT3 apportent de nombreuses petites améliorations aux précédentes créations de la série Momentum. Extrêmement confortables, très isolants, techniquement brillants, ils n'ont pas grand-chose à envier au B&W PI7 ou aux Sony dans leur approche qualitative. Avec un design amélioré, une image sonore et une précision digne des meilleures enceintes hi-fi, ces écouteurs cochent pratiquement toutes les cases. Seul regret : Sennheiser aurait pu vraiment enfoncer le clou en intégrant sa technologie de son 3D Ambeo, pour mieux dézinguer la concurrence. Reste une surprise : le constructeur allemand profite de cette version 2022 pour revoir le prix de lancement des écouteurs à la baisse en les proposant à 250 € au lieu de 299 €. Et c'est une excellente nouvelle pour le consommateur. Alors, on se détend, on ferme les yeux. Et on s'immerge dans l'esthétisme acoustique en toute sérénité.Prix : 250 euros.