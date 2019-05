Amazon pourrait bientôt deviner nos émotions grâce à notre voix. Un procédé qui pourrait permettre au géant américain de l'e-commerce de mieux cibler encore les publicités.

Amazon, le géant de l'e-commerce, préparerait un bracelet qui serait capable de déchiffrer nos émotions. Pour y arriver, Amazon utiliserait sans doute un brevet dans lequel un logiciel vocal se servirait de l'analyse de notre voix pour déterminer notre humeur et nos émotions du moment. Ce logiciel permet de faire la différence entre la joie, la colère, la peine, la tristesse, la peur, le dégoût, l'ennui ou encore le stress.

Vous aurez remarqué que j'ai chaque fois utilisé le conditionnel. Pourquoi ? Simplement parce que cette information n'a pas encore été confirmée officiellement par Amazon. En revanche, elle a été lâchée par un média très sérieux, à savoir l'agence d'informations financières Bloomberg. Bloomberg se base sur un témoignage anonyme et plusieurs documents confidentiels.

Selon cette agence d'informations, Amazon pourra bientôt savoir si nous sommes heureux ou tristes. Pour arriver à ce genre d'analyse intimiste, ce géant du e-commerce pourrait nous proposer de porter un bracelet qui serait connecté directement à la fameuse enceinte vocale Echo qui trône déjà dans des millions de salons de par le monde. Grâce à l'analyse du ton de notre voix, ce logiciel serait capable de deviner nos différentes émotions.

Mais pour quoi faire direz-vous ? Là encore, pas de réponse officielle à ce sujet... D'ailleurs, on ne sait même pas si ce bracelet sera commercialisé un jour ou pas... Mais l'idée logique serait qu'Amazon pourrait nous proposer des publicités plus ciblées encore et ce, selon nos émotions du moment. Mais encore une fois, rien n'est encore officiel !

Pourtant le ciblage publicitaire en fonction de nos émotions n'est pas de la science-fiction. Google a également enregistré un brevet assez proche de celui d'Amazon, et IBM travaille aussi sur le même sujet.

Pendant que des géants de la technologie nous préparent un monde, où même nos émotions ne nous appartiendront plus, nous autres, simples bipèdes, continuons à être totalement irrationnels, à nous chamailler pendant que d'autres, plus cyniques, vont devenir milliardaires avec le décryptage de nos émotions ! La meilleure preuve, c'est cette histoire grotesque de Brexit. Le 23 juin 2016, personne ne s'attendait à ce que les Britanniques votent pour sortir de l'Union européenne. Et trois ans plus tard, personne n'aurait imaginé que, non seulement, ces mêmes Britanniques allaient élire des députés au Parlement européen, et, qu'en plus, les sondages donnent gagnant un parti ... pro-Brexit.

Même un scénariste déluré n'aurait pas osé imaginer pareil scénario ! Nous sommes un peu dans le cadre du fameux proverbe chinois qui faisait remarquer que lorsque "le sage montre la lune du doigt, l'idiot regarde le... doigt !"