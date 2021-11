Même en veille, certains appareils électriques continuent de consommer de l'électricité. Heureusement, de nouveaux dispositifs connectés vous permettent de garder la maîtrise de vos dépenses énergétiques... et de vous faire économiser plusieurs centaines d'euros par an. Voici notre test avec le Niko Home Control.

Avec des prix qui jouent aux montagnes russes, la facture énergétique devient un véritable enjeu pour les foyers. Peu le savent, mais la mise en veille, qui sert à faire fonctionner plus rapidement un appareil, représente une dilapidation d'énergie. Car même éteints, les objets numériques consomment toujours. Et beaucoup. La cause ? La circulation du courant résiduel qui accroît la consommation et fatigue la durabilité des appareils.

Alors, comment faire des économies d'énergie tout en profitant de ses appareils électroniques et ménagers ? Avec son nouveau kit de démarrage Niko Home Control, le fabricant belge Niko propose un système domotique intelligent, facile à installer, qui permet de bien gérer sa consommation d'énergie et d'optimiser, voire d'automatiser ses appareils. Ce kit contient à la fois un hub intelligent et trois prises connectées, qui peuvent être utilisées directement dans la maison.

Comment ça fonctionne ?

Une prise connectée permet d'allumer et d'éteindre à distance les appareils électriques. On en trouve à foison sur le marché. Celles de Niko permettent, en plus, d'être pilotées à haute voix grâce à Google Home ou Alexa. Et surtout, de suivre jour après jour votre consommation d'électricité. Pouvant se brancher sur n'importe quelle prise existante (elles sont plug'n'play, ce qui évite pas mal de travaux...), elles nécessitent toutefois une petite passerelle (un hub) pour fonctionner. Ce hub, c'est le cerveau de la maison qui vous permet de raccorder au système tous les appareils connectés de votre foyer. Grâce à ce petit boîtier, le logiciel de programmation Niko Home vous permet d'ajouter un large éventail de fonctionnalités à votre écosystème, comme des ambiances, des actions tout-éteint ou une simulation de présence.

© dr

Quelle efficacité ?

Couplées à l'appli Niko Home, ces prises permettent de suivre plusieurs scénarios et automatisations. Par exemple : couper le courant de la télé pendant la nuit ou éteindre la machine à laver quand vous quittez la maison. Ces prises connectées intègrent aussi un compteur de consommation qui permet d'identifier les appareils énergivores. Grâce à l'appli, elles vous donnent un aperçu détaillé de la quantité d'énergie consommée par les appareils auxquels elles sont reliées. Vous pouvez avoir un aperçu en temps réel, obtenir des rapports journaliers, hebdomadaires, mensuels ou annuels. Et tout cela peut être contrôlé par smartphone à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitation. Petite astuce : le mode solaire du Niko Home Control permet aux utilisateurs de configurer des appareils qui s'allument automatiquement lorsque les panneaux solaires produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment.

Notre verdict

En quelques années, l'entreprise belge est devenue un acteur sérieux et fiable en matière de maison connectée. Nous saluons l'étendue des fonctionnalités offertes par Niko Home Control, la compatibilité du système avec de grandes marques comme Vaillant, Bulex ou Mitsubishi Electric et surtout la simplicité de l'installation du kit, à la portée d'un parfait débutant. L'appli pour smartphone facilite l'installation et la gestion du réseau à distance. Côté performances, notre bilan est assez convaincant, parce qu'à force de traquer pendant un mois les appareils qui consomment inutilement de l'électricité lorsqu'ils sont "en veille", nous avons réussi à réduire de 27 % notre consommation totale d'électricité. Une manière d'upgrader son foyer... sans se ruiner.

Quels sont les appareils qui consomment le plus ? LES ÉCRANS ET PÉRIPHÉRIQUES: 209 kWatts par heure et par an.

209 kWatts par heure et par an. LES PARABOLES: 131 kWatts par heure et par an.

131 kWatts par heure et par an. LE SÈCHE-LINGE: 103 kWatts par heure et par an.

103 kWatts par heure et par an. LE FOUR DE CUISINE: 86.5 kWatts par heure et par an.

86.5 kWatts par heure et par an. LE TÉLÉVISEUR:77 kWatts par heure et par an.

