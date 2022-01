Perdre ses kilos superflus, reprendre une activité physique, surveiller sa santé... Après les excès du Nouvel an, voici 5 objets connectés qui vont vous aider à concrétiser vos bonnes résolutions.

Fitbit Charge 5 : éliminez le stress

Fitbit Charge 5 : éliminez le stress Avec son slogan "Redéfinir la force", Fitbit renouvelle sa vision du sport connecté. Car celui-ci ne consiste pas à courir vite, soulever des poids mais à trouver son équilibre personnel, à prendre soin de son esprit et de son corps, et c'est la promesse du bracelet connecté Charge 5 qui intègre une multitude d'outils experts. Vous aurez droit au dernier capteur de santé de la marque capable de réaliser des électrocardiogrammes à la demande, de suivre les valeurs en SPO2, vos activités, votre température dermale, la fréquence cardiaque en permanence, de surveiller votre sommeil ou encore de sortir sans smartphone et d'utiliser votre GPS pour marquer votre parcours de running. L'appareil est aussi capable de mesurer l'activité électrodermale, c'est-à-dire les réactions du système nerveux au niveau de la peau (évaluation du niveau de stress en plaçant la main sur le cadran). D'une autonomie allant jusqu'à 7 jours, Fitbit Charge 5 est un produit au design soigné qui n'est pas une montre au sens physique du terme, comme la Sense par exemple, et presque plus un bracelet d'activité, sauf dans ses formes.Prix : 180 euros.Airthings View Plus : respirez mieux Conçu en Norvège, l'Airthings View Plus est un appareil similaire à un thermostat intelligent, mais doté de capteurs incroyablement puissants qui surveillent la qualité de l'air intérieur. Ceux-ci traquent le radon, les PM2.5/PM1 (particules de moins de 2,5 microns), le CO2 (dioxyde de carbone), les COV (composés volatils) et mesurent l'humidité, la température et la pression atmosphérique. Grâce à son écran compact et son appli, vous avez une vision approfondie de l'environnement de votre maison ou de votre bureau. Il n'y a pas de boutons physiques sur le View Plus. En revanche, il est doté d'un capteur de mouvement intégré. Il suffit d'agiter la main pour qu'un LED indique si la qualité de l'air est bonne (vert), moyenne (jaune) ou mauvaise (rouge). La qualité de l'air est l'une des clés vitales d'un mode de vie sain. Alors, autant savoir ce qu'on respire.Prix : 299 euros.Apple Fitness+ : des séances de fitness personnaliséesVoici sans doute l'outil d'entraînement numérique le plus puissant de 2022. En l'associant à une Apple Watch 7, vous pouvez suivre des séances de yoga, de pilates, d'entraînement à haute intensité (HIIT), de vélo, de rameur, de gainage et bien d'autres choses encore dans le confort de votre salon tout en voyant votre fréquence cardiaque, les calories brûlées et d'autres statistiques de votre montre projetées sur votre iPhone, iPad ou téléviseur intelligent. Chaque semaine, Fitness+ propose de nouvelles séances d'entraînement en studio animées par des coachs professionnels, dans plusieurs disciplines et ambiances musicales. Sur base de vos statistiques et de vos mouvements, la montre vous fait des suggestions personnalisées pour améliorer vos entraînements, brûler plus de graisses et vous propose même des séances dans un tout autre style pour changer votre routine. Le programme s'adresse aux débutants tout comme aux personnes qui s'entraînent déjà régulièrement. Prix : 9,99 euros/moisWithings BPM Connect : mieux qu'un tensiomètreParmi tous les objets connectés sur le marché, certains ont plus de sens que d'autres. C'est le cas de ceux qui gardent un oeil attentif sur votre santé. Avec le BPM Connect, le français Withings repense le tensiomètre intelligent. Outre la mesure de la tension, il peut fournir un électrocardiogramme et écouter le coeur avec son stéthoscope électronique. Connecté, il gardera un historique de vos mesures et permet de visualiser des statistiques telles que la fréquence cardiaque et la pression artérielle sur une appli. Petit plus : si vous avez besoin d'aide pour interpréter vos résultats, vous pouvez directement les partager avec votre médecin traitant par e-mail, SMS ou sur WhatsApp. Enfin, cet appareil est un des rares à être approuvé par la FDA, ce qui vous donne la garantie que les résultats qu'il délivre sont médicalement exacts. Prix : 99 euros.Carv : un moniteur de ski intelligentVous rêvez de dévaler les pistes de ski mais vous vous sentez un peu rouillé ? Bénéficiez d'un coaching en temps réel grâce à cet appareil mis au point par un double champion olympique, un entraîneur de l'équipe américaine de ski et d'autres moniteurs professionnels. Le moniteur de ski numérique Carv comprend deux chaussons dotés chacun de 36 capteurs intégrés qui se connectent à des packs de batteries. Il suffit de clipser ces derniers sur vos chaussures de ski, de télécharger l'application Ski:IQ et de commencer à skier. Les capteurs détectent la façon dont vous skiez, mesurent votre équilibre, vos mouvements et votre rythme. Carv utilise ces informations pour vous donner des conseils de pro après chaque descente et vous aide à affiner votre technique pendant vos séances de glisse, via vos écouteurs. L'appli tient également un journal de vos progrès et propose des exercices d'entraînement hors piste. Prix : 350 euros pour l'appareil et un an d'abonnement. getcarv.com