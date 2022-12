Tablettes, boîtes à histoires, jeux éducatifs... La high-tech est présente partout dans l'univers de nos enfants. Comment leur faire plaisir sans les rendre accros ? Voici notre sélection.

BuddyPhones Cosmos+ : le casque audio qui préserve l'audition

BuddyPhones Cosmos+ : le casque audio qui préserve l'auditionDédié aux enfants de 3 à 9 ans, le BuddyPhones est un casque audio à réduction de bruit et à limitation de volume. Le Cosmos+ comporte un circuit intégré de contrôle du son, toujours actif, qui maintient le volume sonore à des niveaux sûrs pour les enfants, recommandés par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Le sans fil et le Bluetooth se connectent très facilement, sans appli dédiée. L'autonomie de la batterie de 24 heures est idéale pour les longs voyages, lorsque vous ne voulez pas entendre Peppa Pig en boucle. Le microphone intégré et les boutons des oreillettes en font aussi un très bon casque scolaire, notamment pour les applis d'apprentissage des langues. Robuste et confortable, le Cosmos+ devient vite un compagnon d'apprentissage et de découvertes sonores.Lunii : une fabrique à histoires sans écranLa fabrique à histoires de Lunii a conquis bien des enfants (et des parents) avec ses nombreux contes et son côté pratique à transporter. Sans écran, fonctionnant sans ondes WiFi ni Bluetooth, cette conteuse d'histoires a été conçue pour éloigner autant que possible les enfants des écrans. Nomade et sans fil, cette jolie enceinte est fournie avec 48 histoires audio interactives prêtes à être écoutées. Vous pouvez ensuite installer des centaines d'autres histoires en passant par la plateforme dédiée. Vous pouvez aussi profiter de l'application mobile pour enregistrer vos propres histoires. Une prise jack permet aussi d'y brancher un casque pour profiter d'un long trajet en voiture ou en train. En leur proposant des contenus variés, cette liseuse audio pousse ainsi les enfants à développer leur imagination tout en leur permettant d'acquérir du vocabulaire. Garmin Bounce : la montre qui remplace le smartphonePour les enfants un peu plus connectés, Garmin vient de sortir la Bounce. Une nouvelle montre qui embarque un tracker GPS et une connexion LTE. Une fonctionnalité qui en fait une alternative intéressante au smartphone, puisqu'elle permet d'échanger par SMS et messages vocaux ou de suivre la position de son enfant. En plus d'une fonction appelée "check-in" pour partager leur position, les enfants peuvent aussi activer un mode "école" pour ne pas être dérangés. Pratique et astucieux.Ubtech Alphamini : un robot avec des expressions facialesS'initier au codage informatique et à la programmation tout en s'amusant, voici la promesse de ce jeu éducatif d'un genre nouveau. Les quatorze servomoteurs de ce robot humanoïde lui permettent d'effectuer différents mouvements, comme danser ou se relever après une chute. Idéal pour enseigner, divertir et communiquer avec les enfants, il dispose également de capteurs pour éviter les obstacles. Il reconnaît la voix avec une grande précision et peut se coupler à une appli mobile pour paramétrer tout un éventail de fonctionnalités. Ce robot ravira les parents qui souhaitent que leurs enfants prennent goût à l'informatique, aux sciences, à l'ingénierie et à la techno.Core-T5 de Crosscall : une tablette pour les kids extrêmesLa Core-T5 de la marque française Crosscall est, au départ, créée pour l'aventure, mais elle remplit aussi sa mission auprès des enfants de la Génération Z. Téméraires, turbulents, et peu soucieux de l'ordre établi. Conçue pour l'endurance, elle peut être immergée jusqu'à deux mètres de profondeur pendant trente minutes (norme IP68) et résiste à une chute d'1,5 mètre. Le produit répond à la norme militaire américaine MIL-STD-810G. Que vous ayez un enfant en bas âge ou un ado, c'est plus que suffisant. Avec sa batterie de 7 000 mAh, sa connexion 4G+ et son processeur Qualcomm® Snapdragon 665, la tablette a de quoi divertir la marmaille une vingtaine d'heures sans interruptions. Elle intègre aussi la fonction X-Talk, qui permet de transformer la tablette en véritable talkie-walkie.