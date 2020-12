C'est possible. Trop âpres au gain, certains intermédiaires n'hésitent pas à en ajouter au paprika. D'autres gonflent tellement leurs poulets à l'eau qu'à la cuisson, la poêle dans laquelle ils cuisent se transforme en piscine!

Ces manipulations frauduleuses devraient toutefois être détectées précocement par la grande distribution grâce à un nouvel outil développé par Xpectrum, une start-up de Merelbeke avec le soutien du Smart Hub Brabant flamand. Simple et facile à utiliser, ce nouvel outil utilise la spectroscopie dans le proche infrarouge (SPIR) pour mesurer la composition ainsi que la texture d'un produit alimentaire via un envoi de lumière et sa réflexion. Il est en outre, grâce à l'intelligence artificielle, auto-apprenant. En d'autres termes, plus l'outil analyse, plus il devient efficace. Le groupe Colruyt le teste depuis un an déjà avec succès, ce qui permet de n'envoyer au laboratoire que les échantillons qui nécessitent une analyse plus approfondie. L'économie ainsi réalisée est considérable et le résultat, immédiat.