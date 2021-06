Puisque les JO de Tokyo s'annoncent spectaculaires et que l'Euro 2021 bat son plein, sur quels écrans et systèmes audio miser ? Projection XXL, effets immersifs, son premium... Voici trois nouveaux objets testés par la rédaction, pour une image et un son à couper le souffle.

Samsung The Premiere : l'écran total à 11 cm du mur

Samsung The Premiere : l'écran total à 11 cm du murAprès plus de dix ans d'absence, Samsung signe son retour dans la vidéoprojection, et par la grande porte. Capable d'afficher une image de 120 pouces (305 cm) avec seulement 11 cm de recul, le modèle The Premiere se pose simplement sur un meuble pour vous offrir une image 4K au format XXL. Il se démarque de la concurrence par une installation simplifiée, une luminosité exceptionnelle, un bruit réduit, et l'intégration du système maison Tizen, qui assure toutes les fonctionnalités d'une smart TV. Il suffit de naviguer dans le menu pour choisir le programme : Netflix, Auvio, vidéos YouTube ou contenus d'un smartphone. Délivrant une image de qualité cinématographique, The Premiere est aussi le premier projecteur au monde certifié HDR10+. Idéal pour vous plonger pleinement dans la compétition depuis votre canapé. Utilisation très simple, noirs plus intenses, meilleure durée de vie... son laser est également capable d'ajuster sa luminosité en temps réel en fonction de la lumière ambiante de la pièce. Le truc en plus ? Plus discret et aussi performant qu'une belle télé, The Premiere intègre aussi une barre son avec un puissant subwoofer pour des effets aussi immersifs que dans un stade. Envoyez le pop-corn ! Prix : 3 500 €. samsung.comSennheiser Ambeo : le son du futurRéférence ultime dans l'audio professionnel, Sennheiser injecte aussi son savoir-faire dans le monde du home cinéma. Avec l'Ambeo Soundbar, le fabricant allemand propose désormais un produit tout-en-un pour l'audio immersif : plutôt que de placer des enceintes séparées en hauteur, tout est rassemblé dans une barre de son à multiples haut-parleurs, compatible Dolby Atmos et DTS:X. C'est le concept des canaux hauts par réflexion : le son ricochette sur les murs pour une meilleure sensation. Livré avec une sonde de calibration, ce système audio est stupéfiant, transformant n'importe quelle source sonore (qu'elle soit issue d'un film sur Netflix, d'une chaîne télé ou de Spotify) en son spatial à 360 degrés. L'Ambeo reproduit les ambiances à la perfection, la pluie comme les goals, avec l'impression "d'y être" vraiment. Elle délivre une scène sonore précise et complète qui remplit la totalité du salon. Les effets virevoltent dans l'espace sans aucune rupture, avec une vraie sensation de verticalité ainsi que des effets surround latéraux. En termes de qualité, cette barre son vient se placer tout en haut de la hiérarchie. Seul inconvénient : son format. Avec 13 cm de hauteur et 126,5 cm de large, elle ne pourra pas se poser entre les pieds d'une TV sous peine de cacher le bas de l'image. Par contre, elle s'associe à la perfection avec un écran de projection. Grandiose.Prix : 2 000 €. sennheiser.comPhilips Fidelio B97 Soundbar : le surround audiophileAprès avoir disparu temporairement des radars, la gamme Fidelio de Philips Sound fait une incursion flamboyante aux côtés de l'écran. Attaché à son credo de la hi-fi premium à prix raisonnable, Philips signe ici une barre son aux qualités audiophiles comprenant à la fois des haut-parleurs Dolby Atmos Elevation et compatibles DTS:X, et la technologie Surround-on-Demand de Philips Fidelio. Malgré la finesse de son châssis (qui devrait lui permettre de ne pas empiéter sur l'image du téléviseur devant lequel il est placé), le B97 possède pas moins de 17 haut-parleurs et une puissance totale de 740 W, dont 240 W proviennent du caisson de basses sans fil fourni. Taillé pour le son immersif, le système Philips Fidelio B97 prend en charge un décodage 7.1.2. L'enceinte est aussi l'un des premiers produits certifiés IMAX Enhanced. Point fort : la Fidelio B97 contient deux haut-parleurs sans fil amovibles qui fonctionnent comme des canaux gauche et droit lorsqu'ils sont connectés à l'enceinte principale. Une fois détachés, ils peuvent se placer n'importe où dans la pièce et servir de haut-parleurs surround dédiés pour ajouter une dimension supplémentaire aux soirées foot ou cinéma. Comme chaque haut-parleur amovible possède son propre lecteur de piste, les performances sonores sont époustouflantes, avec un vrai rendu cinématographique. La scène sonore est très aérée, avec une restitution très détaillée et analytique, à la fois immersive et proche d'une expérience Haute Fidélité. D'ailleurs, la Fidelio descend très bas dans les graves, monte très haut dans les aigus et propose de beaux détails sonores. Mais c'est surtout la restitution des médiums et bas médiums qui nous a bluffés. Les voix, les guitares ou les violoncelles ressortent avec une étonnante vivacité. Avec la Fidelio B97, Philips Sound livre un produit aux finitions originales et premium. Un véritable luxe pour les oreilles, avec un son immersif et précis. ​Sublime. Prix : 1 199,99€.philips.comRafal Naczyk