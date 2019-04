Contrôlables à distance, équipes de caméras et de technologies issues de l'automobile, futurs hubs domotiques de la maison, les robots aspirateurs se muent peu à peu en majordomes numériques, capables à la fois de faire le ménage et de préserver la paix du foyer.

On le dirait tout droit sorti d'un épisode de Star Wars. Le Roomba, coqueluche des aspirateurs connectés, est un gadget technologique ultra-sophistiqué imaginé par l'entreprise américaine iRobot. Depuis sa première version mise sur le marché en 2002, plus de 23 millions d'exemplaires ont été vendus dans le monde. Récemment, l'entreprise s'est diversifiée en lançant en Europe sa seconde gamme de produits, le Braava Jet, une sorte de serpillière télécommandée qui rêve d'un aussi beau succès. IRobot n'était pourtant pas partie pour devenir la spécialiste des robots ménagers. A l'origine de cette start-up fondée en 1990 près de Boston, trois camarades du MIT(Massachusetts Institute of Technology) ont pour objectif de créer " des robots qui répondent à des problèmes pratiques pour un prix abordable ". Les premiers sont affectés à l'exploration spatiale ou à la défense américaine ; les suivants sont des robots techniques.

...