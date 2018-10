Comment le petit éolien souhaite prendre son envol

Elle trône fièrement au milieu de l'exploitation de Marc Romainville. Du haut de ses 18 mètres, l'éolienne que cet exploitant agricole a installée dans la cour de sa ferme ne passe pas inaperçue. Lorsque nous venons lui rendre visite à Courrière dans le Namurois, le temps est calme. Un peu trop pour l'éolienne qui ne bouge pas. " On me fait parfois la remarque de ne pas la voir bouger alors qu'on ressent du vent, explique d'emblée l'agriculteur. C'est parce qu'un souffle de 10km/h est nécessaire et qu'il doit être assez régulier. Mais je vous assure qu'elle tourne. " Marc Romainville fut l'un des premiers en Belgique à se laisser tenter par une telle technologie. C'était en 2013. " Je disposais déjà de deux installations photovoltaïques mais je souhaitais encore augmenter ma production d'électricité. Nous consommons énormément sur l'exploitation. "

