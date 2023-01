Si vous êtes un fanatique du Septième art, la période actuelle est idéale pour transformer votre salon en salle de ciné. Voici les meilleurs écrans et systèmes acoustiques du moment. Quel que soit votre budget.

Philips Screeneo U5 : un projecteur laser à ultra courte focaleDe plus en plus abordables, les vidéoprojecteurs à ultra courte focale semblent conquérir un public qui ne souhaite pas s'encombrer d'un gros appareil ni payer une fortune pour profiter d'une image XXL. Fraichement sorti, le Screeneo U5 peut être installé à seulement quelques centimètres d'un mur blanc. Il peut projeter une image de 120 pouces (305 cm de diagonale) avec un recul de seulement 28 cm. Si on l'installe un tout petit peu plus loin (42 cm), on peut même monter jusqu'à une diagonale de 150 pouces. Un système de correction automatique du trapèze est intégré pour faciliter l'installation. Compatible HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos et DTS HD, ce modèle laser UHD est animé par Android TV et vient compléter la gamme du fabricant qui a récemment sorti un modèle plus compact, le Screeneo U4.Prix : 1.699 euros.Sony Bravia XR A90K : la TV OLED en petit formatAvec un design efficace et une image extrêmement bien calibrée, la Bravia XR A90K est optimisée pour le gaming, les programmes sportifs et les contenus d'ambiance, avec deux ports HDMI 2.1 capables de supporter les consoles de nouvelle génération et les meilleures barres de son. Dotée d'une dalle White OLED, la gamme A90K est pensée pour de petites diagonales de 42 à 48 pouces. La luminosité maximale du téléviseur est de 760 cd/m² avec une excellente fidélité des couleurs, quel que soit le mode utilisé. Compatible avec les modes HLG, HDR10 et Dolby Vision, ce téléviseur propose des images sublimes qui bénéficient d'un excellent contraste et d'une compensation des mouvements parfaitement maîtrisée.Prix : à partir de 1.999 euros.Samsung Neo Qled QN95B : une qualité d'image irréprochable Samsung a longtemps eu la réputation de fournir les meilleures images 4K, mais la QN95B vous propulse à un autre niveau. Équipée d'un filtre à boîte quantique pour augmenter la luminosité et reproduire plus de couleurs, notamment les plus saturées, elle reprend le système de rétroéclairage composé de milliers de mini-leds qui remplacent les leds plus classiques placées derrière l'écran. Sur ce point, Samsung offre une image irréprochable, avec des contenus HDR dynamiques et percutants. On apprécie beaucoup la télécommande minimaliste One Remote qui intègre désormais une batterie et un petit panneau solaire pour une totale autonomie. Autre détail qui fait la différence : le QN95B consomme moins de 1 W en veille. Sans doute la TV Ultra HD Mini-Led la plus premium de Samsung pour 2022, ce modèle est idéal pour les environnements très lumineux, telle une verrière.Prix : 1.999 euros.Sonos Mini Sub : un subwoofer cylindrique et peu encombrantSonos étoffe sa panoplie de produits audio avec son Sub Mini, un subwoofer qui complète parfaitement ses barres de son Beam ou Ray. Élégant et adapté aux petites surfaces, ce petit caisson de basses détonne dans l'univers carré des subwoofers. Ajouré en son centre, il intègre deux haut-parleurs de 15 cm qui se font face. Le principe est désormais connu, c'est celui de "l'annulation des forces", qui réduit les distorsions. Cela permet de monter très significativement le volume sans que la qualité audio ne se dégrade, ni qu'il n'y ait d'effet de saturation ou de vibrations. Un bel objet qui ajoute du coffre à tout type de contenu. Mais qu'on se le dise : sans autre enceinte Sonos, le Sub Mini n'a pas le moindre intérêt car il n'est compatible qu'avec l'écosystème fermé de la marque.Prix : 499 euros.Sony HT-A5000 : une barre de son ultra-immersiveVisuellement, l'HT-A5000 n'est pas aussi élégante que les barre de son premium de Bowers & Wilkins ou de Devialet, mais elle cache bien son jeu. Adoptant une configuration 5.1.2 canaux, elle est compatible avec les formats Dolby Atmos et DTS:X, en plus d'être bardée de technologies renforçant l'immersion, comme le 360 Spatial Sound Mapping. Celui-ci permet de créer des enceintes fantômes tout autour de la position d'écoute pour améliorer l'immersion. La barre est également compatible avec le 360 Reality Audio, un format audio immersif dédié aux contenus musicaux sur Deezer, Tidal et d'autres plateformes. Sony réussit parfaitement son coup, car l'HT-A5000 est prête à être utilisée en quelques secondes et vous pouvez ajuster tous les paramètres surround de manière autonome, sans la moindre appli. On apprécie la calibration acoustique automatique, très efficace, ainsi que ses effets surround et d'élévation très convaincants. Offrant une signature sonore et une scène audio particulièrement immersive, cette barre de son est capable de vous propulser dans les moindres espaces de vos contenus musicaux, films, jeux vidéos et événements sportifs.Prix : 999 euros.