Prêt à vous remettre au sport et à brûler ces quelques kilos superflus ? Parce que ni les giboulées de mars, ni le vent ne seront des prétextes à la paresse, voici nos indispensables high-tech pour un running ou une virée épique à vélo.

Polar Grit X Pro : d'une robustesse quasi militaire

Polar Grit X Pro : d'une robustesse quasi militaireLeader mondial de la technologie sportive, Polar étoffe sa gamme de montres GPS avec la Grit X Pro, dotée d'une robustesse de qualité militaire, d'une grande autonomie et d'un maximum de fonctionnalités d'entraînement, de récupération, de navigation et gestion du sommeil... La nouvelle Polar Grit X Pro, montre multisport haut de gamme, a été conçue pour résister aux pires conditions. Elle est étanche à 100 m et peut résister à des températures de -20 à +50 degrés. L'autonomie de la pile atteint des sommets : 40 heures en entraînement continu, toutes fonctions activées, et jusqu'à 100 heures en mode économie d'énergie. Pensée spécialement pour les entraînements à l'extérieur, elle propose des fonctionnalités de navigation qui prennent en charge quatre systèmes de satellites : GPS, Galileo, GLONASS et QZSS. Cela devrait permettre une mesure plus précise de la distance et de la vitesse, autant aux coureurs qu'aux cyclistes. On aime les tests dédiés qui permettent d'évaluer vos performances en course à pied et en cyclisme, les tests de récupération musculaire des jambes et le test orthostatique, pour vérifier l'état du corps et personnaliser vos zones d'entraînement. La planification d'itinéraire Komoot est également très pratique. Les adeptes du style apprécieront également son design soigné, avec une lentille en verre saphir qui résiste aux rayures et un bracelet en FKM flexible et durable. Plusieurs accessoires sont disponibles comme le support Bikemount qui permet de fixer la montre à votre vélo ou l'excellent capteur de fréquence cardiaque Polar H10, vendu avec la sangle Polar Pro, qui permet une lecture plus précise de la fréquence cardiaque.Prix : 499,90 euros (599,90 euros pour la version Titan) Garmin Fenix 7 Solar : une autonomie inégaléeVoici la nouvelle montre multisports haut de gamme de Garmin. Elle reprend l'ADN robuste de la Fenix mais évolue dans deux domaines clés : une autonomie record de 135 heures (modèle à écran solaire) et un nouveau GPS multibande conçu pour offrir une meilleure précision lors de vos courses, randonnées et treks. La nouvelle Fenix 7 dispose aussi d'un écran tactile couleur, de cartes topographiques en couleur et d'un nouvel outil de suivi d'itinéraire. Tout comme son prédécesseur, cette tocante est conçue pour gérer presque toutes les activités. Elle dispose de l'ensemble le plus complet de fonctions d'entraînement, de performance et d'analyse de toutes les montres Garmin. Parmi les nouveautés, citons les estimations d'endurance en temps réel et un prédicteur visuel de course. Le tout s'accompagne d'une suite complète d'outils de suivi de la santé et du bien-être, ainsi que de toutes les fonctions de smartwatch que Garmin propose désormais sur ses autres montres, comme les paiements sans contact et la prise en charge hors ligne de Spotify et Amazon Music. Sur l'édition haut de gamme 7X Solar que nous avons testée, l'autonomie de la batterie à recharge solaire a tenu ses promesses. Après 15 jours, dont dix heures d'entraînement complet au GPS et au GNSS multibande, nous n'avions consommé que 51 % de la batterie. Une heure d'entraînement GPS coûte environ 2 % de l'autonomie de la batterie.Prix : 1299 eurosCrosscall Action X5 : le smartphone action-cam Véritable GoPro du smartphone pour sports extrêmes, la marque française Crosscall revient avec l'Action-X5, un smartphone 4K étanche, autonome, doublé d'une caméra d'action. Couvert d'une large gomme protectrice et maintenu par un châssis en magnésium, en polycarbonate et en fibre de verre, il est ultrarésistant. Sans chercher les extrêmes, le nouveau Crosscall peut chuter d'une hauteur de 2 mètres sans sourciller. Certifié IP68, le smartphone bodybuildé est aussi capable de rester immergé pendant 30 heures dans l'eau salée, à une profondeur allant jusqu'à 2 mètres. Au niveau des performances, deux heures d'utilisation de Google maps avec l'écran allumé consomment environ 35 % de la batterie. Reste qu'avec ses vidéos satisfaisantes, ses fonctionnalités comme le talkie-walkie ou l'aimant arrière qui permet d'ajouter une série d'accessoires professionnels, l'Action-X5 répond en grande partie aux attentes de sa cible. Pouvoir faire du vélo avec le smartphone solidement bloqué à un support compatible X-Link, courir avec le mobile fixé à sa poitrine, c'est pratique et rassurant. On est véritablement, dans ces cas-là, dans l'action, on profite pleinement de son activité outdoor sans se soucier d'abîmer son appareil. D'autant plus qu'il est garanti cinq ans. Prix : 550 eurosAfterShokz OpenRun Pro : la magie de la conduction osseuseRythmez vos séances d'entraînement à la course ou à vélo sans perdre le contact auditif avec votre environnement. Ce casque sans fil à conduction osseuse AfterShokz diffuse le son à travers vos pommettes pour atteindre directement l'oreille interne. Le grand avantage de cette technologie est que, grâce à sa conception ouverte, vous pouvez entendre ce qui se passe autour de vous tout en écoutant de la musique. Deux microphones réduisent les bruits extérieurs sans les éliminer. De plus, on peut utiliser l'appareil pour des appels téléphoniques. Pratique pour les cyclistes et les coureurs qui ne prennent pas de risque avec la circulation routière. Résistant à l'eau, avec une autonomie améliorée (10 heures de musique et d'appels), l'OpenRun Pro offre des sons clairs dans les médiums et des basses renforcées. Un must.Prix : 189,95 euros.Lumos Ultra : pour être visible visible à 360°Né dans les rues de Boston, Lumos s'est spécialisée dans la conception de casques éclairés et connectés, pour mieux se signaler et se protéger les uns les autres. Avec ses clignotants à activer via une télécommande au guidon (ou même par un simple mouvement de bras avec une Apple Watch), ses 98 leds blanches et rouges sur l'avant et l'arrière, et ses clignotants orangfes, le Lumos Ultra permet de notifier à tous ses intentions sur la chaussée, et il est personnalisable via l'application Lumos Helmet. Le casque est aussi étanche (IPX5) pour affronter les averses soudaines au quotidien.Prix : à partir de 119 euros.