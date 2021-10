Entre montres classiques et "smartwatches", le choix peut parfois être difficile. Avec leur boîtier rond, leur bracelet en cuir ou le maintien des aiguilles, voici une sélection de 5 montres connectées qui réinventent le genre.



Le marché des montres connectées est en plein boom. Et pour cause, les expéditions mondiales ont grimpé de 47 % en un an, un record depuis 2018 selon le cabinet Strategy Analytics. Si Apple conserve sa première place mondiale et représente la moitié des montres vendues, de nombreux concurrents misent désormais sur le design, en plus des applications de santé. Entre course à l'autonomie, fonctionnalités "médicales" et matériaux d'exception, quelles sont les meilleures smartwatches à porter au poignet cet automne ?Withings ScanWatch Horizon : la montre de plongée "médicale"Si les montres connectées ont conquis beaucoup de personnes ces dernières années, surtout à cause de leurs prestations technologiques, les montres classiques attirent toujours autant pour leur esthétisme et leur mécanique traditionnelle. Modèle d'élégance, la ScanWatch Horizon tire le meilleur des deux mondes : classique en apparence, c'est une montre hybride qui embarque à la fois un cadran analogique et un petit écran numérique. Résultat : elle permet de garder un oeil à la fois sur l'heure et sur sa santé. Cette nouvelle venue est étanche jusqu'à 100 mètres (10 ATM). Conçue dans un boîtier en acier inoxydable brossé, elle est équipée d'un verre saphir, plat, résistant aux rayures et avec un revêtement antireflet 3 couches. Elle se démarque aussi par ses fonctions de santé avancées : à même de détecter la fibrillation auriculaire et les perturbations respiratoires du sommeil, en sus de la saturation du sang en oxygène, elle enregistre un ECG de grade médical en 30 secondes. L'appareil affiche une autonomie record de 30 jours. Petit plus : le produit est assemblé à Issy-les-Moulineaux, en France. Belle, précise et premium, elle a les allures d'une Omega Seamaster... en plus connectée.Prix : 499 EURFitbit Luxe : un bracelet haut de gammeCe bracelet d'activité très féminin ressemble davantage à un bijou qu'à un objet connecté. Il recèle pourtant de multiples fonctions liées à la santé, comme un GPS intégré, un capteur d'activité électrodermique (EDA) pour suivre les variations du niveau de stress, et un capteur ECG. Doté d'un écran AMOLED particulièrement attrayant et éclatant, le Fitbit Luxe vient d'accueillir deux nouvelles fonctionnalités : l'écran Always-On (ou toujours allumé), et le suivi de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2). Ces deux options haut de gamme complètent la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil, ainsi que les mesures de la fréquence respiratoire, et de la température de la peau. Portez votre Fitbit tout au long de la journée puis de la nuit, et le matin, un chiffre vous indiquera à quel point vous êtes reposé en fonction de votre historique d'activité, de la variabilité de votre fréquence cardiaque et de votre score de sommeil.Prix : 199 euros. OnePlus Watch Cobalt Limited Edition : du premium à prix d'amiMise à jour premium de la OnePlus Watch, la version Cobalt Limited Edition ajoute certaines fonctionnalités indispensables qui manquaient à la précédente version. Outre l'ajout de plus de 100 nouveaux modes d'activités, la montre reconnaît elle-même le sport que vous pratiquez. La OnePlus Watch Cobalt Limited Edition dispose également d'un moniteur de fréquence cardiaque et d'un capteur SpO2 qui fonctionnent raisonnablement bien, mais ne sont pas aussi précis que certains modèles plus chers sur le marché. Cela dit, l'ensemble des fonctionnalités proposées, en particulier celles liées à la santé, sont assez impressionnantes. Tout comme son design. Fabriquée en alliage de cobalt, elle est recouverte d'un verre saphir dur et résistant aux rayures et dotée d'un bracelet en cuir végétal qui ajoutent à l'esthétique premium. Elle est également étanche à 5 ATM (50 m) et certifiée IP68. La OnePlus Watch est sans doute l'une des smartwatches les plus luxueuses et les plus attrayantes du moment, ce qui rend son prix de 219 EUR d'autant plus remarquable.Samsung Galaxy Watch 4 Facile à utiliser grâce à sa couronne rotative, la nouvelle montre de Samsung séduit par la précision de son suivi d'activité et son autonomie de 56 heures. Cette nouvelle génération associe électrocardiogramme (ECG), taux de saturation du sang en oxygène et mesure de la pression artérielle via l'application Samsung Health Monitor. Le nouveau modèle de Galaxy Watch a gagné en légèreté, son design est plus épuré, moins massif, et est un peu plus accessible que les premières versions. Côté technologie, cette montre connectée s'adapte à tout type de téléphone contrairement aux modèles précédents, et elle dispose d'une meilleure intégration avec l'univers Google. On aime beaucoup le modèle Classic, où le corps en aluminium de la Watch 4 a été remplacé par un corps en acier inoxydable.Prix : 369 euros.Huawei Watch 3 Pro : la vie sans GoogleHuawei a revu en profondeur sa montre connectée et hisse son niveau de jeu. La Watch 3 intègre désormais HarmonyOS, le système d'exploitation maison destiné à remplacer Android. Malgré l'absence des services Google, ce nouveau modèle offre de nombreuses fonctionnalités. HarmonyOS est compatible eSim. Il est ainsi possible de cloner sa carte SIM pour pouvoir téléphoner depuis sa montre, même loin de son portable (selon les opérateurs). La montre intègre de nombreux capteurs : GPS, cardiofréquencemètre, température, gyroscope, accéléromètre et pression barométrique... L'interface est une réussite, la navigation est simple et intuitive, la charte graphique attrayante. Les performances sont au rendez-vous avec une fluidité et une rapidité à toute épreuve. Un très beau boîtier en acier inoxydable vient cerner un séduisant écran OLED. Comme à son habitude, Huawei a soigné l'autonomie. La Watch 3 tient facilement trois jours sans recharge tout en assurant un suivi du sommeil et la réception des notifications. Sans réels défauts, cette Watch 3 tient donc ses promesses et devrait même se bonifier au gré des mises à jour du logiciel.Prix : 369 euros.Rafal Naczyk