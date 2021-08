Ils prennent de moins en moins de place, s'emportent à la plage, et vous suivent en hauteur en toute discrétion. Voici les meilleurs drones du moment, capables d'immortaliser des vidéos et photos aériennes à couper le souffle.

DJI Mini 2 : léger et facile à emporter

Pas besoin de brevet de pilotage : avec son petit gabarit, le DJI Mini 2 ne pèse que 242 grammes. Compact et pliable, il embarque une caméra 12 mégapixels et est capable de filmer dans une résolution 4K à 30 fps. En mode fusée, ce modèle s'envole directement à une hauteur prédéterminée de 12, 18, 24, 30 ou 36 mètres et permet des prises de vue à 180 degrés, ou encore la fusion de clichés pour un rendu HDR. Une fois en vol, le DJI Mini 2 dispose d'une autonomie de 31 minutes. Sa portée de 10 kilomètres le rend particulièrement sûr, stable et facile à utiliser. Avec ce petit modèle bardé d'automatismes, le spécialiste chinois gomme la frontière entre drones grand public et semi-professionnels. Une merveille.

Prix : 459 EUR

Parrot Anafi : pliable et résistant

Avec son nouveau "drone robot 4G", capable de voler en autonomie, la marque française se tourne de plus en plus vers le monde professionnel. Mais aux yeux du grand public, l'Anafi de Parrot reste une valeur sûre. Avec un poids de 320 grammes seulement, ce drone pliable se glisse facilement dans un sac et s'emporte partout. L'engin peut résister à des rafales jusqu'à 50 km/h. Il affiche une vitesse maximale de 55 km/h et embarque une caméra stabilisée sur 5 axes, capable de photographier et de filmer en 4K. Son objectif de 21 mégapixels bénéficie d'un grand angle à ouverture f/2,4, d'un zoom numérique 2,8x et d'un traitement d'image HDR. Que demander de plus ?

Prix : 699 EUR

T25 de Potensic : fidèle et facile à localiser

Très facile à manier, le T25 de la marque américaine Potensic est un modèle de drone moyen de gamme. Grâce à son GPS et sa fonctionnalité "Follow Me", l'appareil est capable de suivre son propriétaire de manière autonome. Très pratique si vous faites du surf ou dévalez une pente et voulez vous filmer en pleine action. L'engin peut aussi suivre un itinéraire personnalisé. De plus, il reviendra automatiquement à sa base lorsqu'il est perdu ou que sa batterie est faible. Le T25 embarque une caméra HD 1080p et est livré avec un étui de transport en aluminium. Si son autonomie est assez décevante (10 minutes à peine), il affiche par contre un très bon rapport qualité/prix.

Prix : 189 EUR

Mavic Air 2S : le monde en ultra haute-résolution

Mis au point à Shenzhen, le Mavic Air 2S est le nouveau venu dans la famille DJI. La base technique est la même que celle du Mavic Air 2, déjà redoutable aéronef. Parfaitement stabilisé dans le vent grâce à ses capteurs ToF, l'Air 2S fait preuve d'une impressionnante maîtrise. Le plus stupéfiant reste l'ActiveTrack 3.0, qui permet au drone de suivre automatiquement un sujet. Grâce à son "grand" capteur Cmos 1'' de 20 Mpx, hérité du Mavic 2 Pro, il est capable de filmer dans une résolution 5,4K en 30 images/seconde. Avec une autonomie de 33 minutes, une portée de 12 km, et un poids qui reste sous la barre des 600 g, le vol est une pure merveille. De quoi profiter pleinement de ses paysages estivaux.

Prix : 999 EUR

Notre coup de coeur : Combo FPV de DJI

Malgré ses 795 g à la pesée, le dernier "Combo FPV" du fabricant DJI fait preuve d'une étonnante célérité avec une vitesse maximale de 140 km/h et une accélération 0-100 km/h en 2 secondes. Mais la vraie révolution de ce drone, c'est son casque d'immersion. Avec ce casque sur la tête, il est possible d'observer en direct ce que filme le drone grâce à deux écrans LCD IPS (1440 x 810 px). Le flux vidéo transmis est extrêmement fluide grâce à un temps de latence compris en 40 et 28 millisecondes. En plus de la manette, DJI a eu le bon déclic d'ajouter un joystick qui permet de contrôler le drone par simple inclinaison du poignet et sa vitesse grâce à une gâchette. Le plaisir est décuplé en utilisant cet outil tout droit sorti d'une salle d'arcade. On descend en piqué, on virevolte entre les arbres en toute sécurité. En effet, le drone est équipé d'un détecteur d'obstacles et d'un freinage d'urgence, mais pas encore de missiles en caoutchouc. Précis, rapide et vif comme un uppercut. L'immersion est totale. Et on adore ces sensations !

Prix : 1349 EUR

