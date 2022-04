Warren Buffett est, lui, persuadé que le secteur de l'informatique est toujours un secteur d'avenir puisqu'il vient, via Berkshire Hathaway, de signer un chèque de 4,2 milliards de dollars pour grappiller 11% du capital d'HP.

On le sait, les fabricants de PC et d'imprimantes n'ont pas su où donner de la tête ces deux dernières années avec la pandémie et le télétravail forcé. Aujourd'hui, avec la crise inflationniste, les investisseurs redoutent un solide recul et la plupart des marques subissent des revers en Bourse, notamment Dell (-11%). Warren Buffett (photo) est, lui, persuadé qu'il s'agit toujours d'un secteur d'avenir puisqu'il vient, via Berkshire Hathaway, de signer un chèque de 4,2 milliards de dollars pour grappiller 11% du capital d'HP. Il faut dire que le groupe informatique affiche toujours de solides résultats grâce à une stratégie haut de gamme et un net accent sur les accessoires connectés comme les casques ainsi que les écrans d'appoint.