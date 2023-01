La RTBF a touché une moyenne quotidienne de deux millions de téléspectateurs via un de ses programmes à la télévision en 2022, ressort-il de ses chiffres d'audience présentés jeudi. Le média de service public a atteint tous les jours près de 45,3% des "4 ans et +" et noté une hausse de 5% des visionnages sur sa plateforme de streaming Auvio, notamment grâce au sport.

L'information a continué à avoir une place prépondérante sur la RTBF avec des émissions comme "QR l'actu" (407.000 spectateurs en moyenne et 31,6 % de part d'audience), "#investigation" (247.000 téléspectateurs de moyenne et 21,5% de PDA) ou encore le JT de 19h30, avec 442.000 téléspectateurs en moyenne quotidiennement (25,9% de PDA) et 1,4 million de visions sur Auvio.

Le sport a également été fortement plébiscité. Le Tour de France a connu une moyenne de 214.000 téléspectateurs (33% de PDA) et 3 millions de visions sur Auvio. La Coupe du monde au Qatar a "touché" environ 3 millions de personnes pendant au moins 15 minutes à la télévision. L'Euro féminin de football disputé en Angleterre a réuni en moyenne 103.000 téléspectateurs, avec un record historique d'audience pour les Red Flames face à la Suède (255.000 spectateurs). La première édition du Tour de France Femmes a, elle, réuni 71.000 personnes en moyenne (91.000 pour la dernière étape).

Le foot belge en tête

La meilleure audience de l'année sur La Une a été enregistrée à l'occasion de la rencontre entre la Belgique et le Canada avec 1,1 million de téléspectateurs. De son côté, Auvio a comptabilisé des audiences cumulées (live + replay) de 11,2 millions de visionnages. La chaîne Youtube de la RTBF en a dénombré 8,4 millions et TikTok 5,5 millions.

Le divertissement et les fictions ne sont pas en reste, avec 321.000 téléspectateurs en moyenne pour la saison 10 de "The Voice", qui a enregistré 784.000 visions (live + replay) sur Auvio ou encore la série "Pandore" (331.000 téléspectateurs et 594.000 visionnages sur Auvio).

Pour la quatrième année consécutive, la RTBF est restée leader en journée avec 26,7% de part d'audience auprès "des 4 ans et +", dont 19,7% pour La Une.

Les podcasts ont le vent en poupe

Les chiffres concernant la radio ne couvrent que le premier semestre 2022, mais il en est ressorti qu'un peu moins de 1,3 million d'auditeurs (1,296 million) de 12 ans et plus ont été touchés quotidiennement, pour une part d'audience de 38,1% entre janvier et juin 2022. Avec 14,1% de PDA, Vivacité reste le fer de lance de la RTBF au niveau radiophonique.

Les podcasts ont eu le vent en poupe avec quelque 7,6 millions de contenus écoutés en streaming ou par téléchargements. Parmi ceux-ci, 1,5 million ont proposé des contenus dits "natifs", c'est-à -dire créés pour les plateformes digitales.

Ces mêmes plateformes ont touché 1,8 million de personnes en moyenne chaque mois. Les temps de consultation variant entre 33 minutes (pour les sites et applications) et environ 1h30 pour Auvio.

5% en plus pour Auvio

Le site internet a enregistré 390 millions de pages vues en 2022, soit environ 277.000 par jour. L'information générale (1,165 million), le sport (467.000) et l'actu locale (403.000) ont constitué le top 3 des rubriques les plus consultées par mois.

Auvio a comptabilisé 104 millions de vues en 2022, réalisant une augmentation de 5% par rapport à 2021. Les fictions (33,8 millions) et le sport (32,7 millions) trônent en tête des programmes les plus plébiscités. La Coupe du monde de football est arrivée logiquement en tête avec 9,8 millions de visions, devant les séries "Ici tout commence" (8,6 millions) et "Demain nous appartient" (7 millions).

Les réseaux sociaux font également partie intégrante de l'offre de la RTBF avec 1,2 milliard de vues toutes applications confondues. Avec 169 millions de visionnages, Tiktok a multiplié par dix son nombre de vues. Facebook reste l'application la plus consultée avec 817 millions de visions, bien que ce canal ait enregistré une diminution de 26% l'année dernière.

