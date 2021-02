L'électronicien danois Bang & Olufsen innove avec une enceinte premium conçue pour durer des décennies. Dotée d'un design très réussi, elle est simple à entretenir et son coeur technologique peut être facilement remplacé. Le design modulaire est-il le 'next thing' dans l'électronique grand public ? Voici notre test.

Difficile de ne pas penser au compte à rebours imminent chaque fois que vous achetez un nouvel appareil électronique. En effet, l'obsolescence programmée est telle que la plupart des produits technologiques ne dépassent pas 8 années de service. Et seulement 16 % sont réparés chaque année. Reconnue pour la qualité de ses produits, Bang & Olufsen vient peut-être de résoudre ce problème avec sa toute dernière enceinte portable.Très épurée dans sa forme, la Beosound Level concentre ses commandes sur une bande tactile noire vitrée, qui évoque la TouchBar des nouveaux ordinateurs MacBook Pro, ainsi que deux commandes physiques : un bouton d'alimentation, et un commutateur on/off pour le micro dédié aux commandes vocales. L'enceinte est fournie avec un câble USB-C en tissu, accompagné d'un connecteur magnétique - lui aussi très élégant - assurant la recharge. Si le modèle Dark Grey s'habille d'une façade amovible classique en tissu acoustique, le Gold Tone est quant à lui sublimé par une façade en chêne clair, parfaitement adaptée à la coque principale en aluminium perlé. Un son qui s'ajuste automatiquementCôté techno, la Beosound Level est équipée de deux boomers 10,16 cm, un haut‑parleur large bande 5 cm et deux tweeters 2 cm pour une puissance totale de 105 W. L'enceinte est capable d'ajuster intelligemment ses réglages : elle passe d'une expérience acoustique de 180 à 360 degrés, en fonction de la manière dont elle est positionnée - "debout", à plat, ou suspendue à sa fixation murale. Grâce à la technologie exclusive Active Room Compensation, elle analyse l'acoustique de la pièce pour traiter les zones de réflexion ou d'absorption sonores. Le résultat : un son d'une précision et d'une clarté incroyables, avec un confort d'écoute dans les aigus et un son plus "ample" et et dynamique dans les médiums et les basses. Autre atout : elle détecte la présence d'un utilisateur et s'allume alors avec une intensité lumineuse ajustée à celle de la pièce. Compatible avec Spotify Connect, AirPlay 2 et contrôlable à la voix, elle permet aussi de diffuser des stations de radio du monde entier, grâce à l'excellente appli B&O. À ce titre, on apprécie beaucoup la possibilité de pouvoir programmer ses stations préférées sur la surface tactile de la Beosound Level.Le design modulaire : conçu pour durer Mais comment cette enceinte lutte-t-elle contre l'obsolescence ? Son secret tient dans un design modulaire permettant de remplacer soi-même la batterie, en cas de besoin, ou de faire réparer les parties vitales des haut-parleurs sans devoir tout démonter. L'appareil est conçu avec des modules amovibles. Il suffit de retirer - en deux secondes - la façade avant pour pouvoir remplacer certaines pièces (comme le DAC de streaming) par des composants améliorés, si jamais de nouvelles technologies venaient à émerger. Selon le fabricant danois, ce type de modules alimentera toutes ses futures enceintes domestiques. "Nous voulons éloigner l'industrie électronique du 'tout jetable', en apportant un atout essentiel à cette démarche : un design intemporel, confie Gavin Ivester, vice-président du design chez Bang & Olufsen. Les produits B&O se transmettent déjà d'une génération à l'autre. Mais si un design intemporel reste éternel, la technologie ne l'est pas. Avec des modules facilement amovibles et remplaçables, nous pouvons offrir des produits capables de durer plusieurs décennies, en laissant la place à des interventions faciles plutôt que l'obligation de tout jeter pour remplacer."Notre verdictAvec sa nouvelle enceinte portable, le spécialiste danois du son nous propose un produit à l'image de son expertise : des lignes rétro chic avec une personnalité moderne, des finitions luxueuses et une signature sonore sans compromis. Mais au-delà de ce savoir-faire, la Beosound Level offre une solution concrète à l'obsolescence programmée. Et rien que pour ce geste, on applaudit des deux mains. Car si Bang & Olufsen tient sa promesse, la Beosound Level pourrait bien devenir l'enceinte de toute une vie.Rafal Naczyk