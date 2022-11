Activision Blizzard, l'éditeur américain de jeux vidéo en passe d'être racheté par Microsoft, a fait état d'un repli de ses résultats au troisième trimestre mais compte pour la suite sur le succès du nouvel opus de son jeu Call of Duty et les performances solides de Candy Crush.

Le groupe a vu son chiffre d'affaires reculer pour le quatrième trimestre de suite, de 14% à 1,78 milliard de dollars, détaille un communiqué.

Ses ventes ont reculé sur consoles (-36%) et PC (-37%) mais ont progressé (+14%) sur les appareils mobiles, tandis que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a baissé de 6% à 368 millions.

Son bénéfice net a de son côté diminué de 32%, ressortant à 435 millions de dollars.

Dans sa division Activision, le groupe impute la baisse de sa performance à la réception timide de la version de Call of Duty lancée en 2021, Call of Duty: Vanguard.

Le nouvel opus sorti le 28 octobre, Call of Duty: Modern Warfare II, est en revanche parti sur les chapeaux de roue: le jeu a franchi le seuil des 1 milliard de dollars de vente en dix jours, un record de rapidité.

Selon le groupe, les amateurs y ont déjà joué plus de 200 millions d'heures dans plus d'un milliard de parties sur consoles et PC.

Modern Warfare II fait ainsi mieux que son précédent lancement de référence, Black Ops II en 2012, remarque le groupe.

La division Blizzard a de son côté bénéficié du lancement de Diablo Immortal, version mobile de sa franchise Diablo, tandis que les ventes des jeux Warcraft sont restées stables.

La division King continue pour sa part à profiter du succès des jeux Candy Crush, qui fêtent leur 10 ans en novembre.

"Candy Crush entre dans sa deuxième décennie en bonne santé, avec plus de 200 millions d'utilisateurs actifs par mois", souligne l'entreprise.

Pour le quatrième trimestre, le groupe californien s'attend encore à une baisse de son chiffre d'affaires de 5%. Il s'attend en revanche à une hausse d'au moins 20% de ses réservations nettes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires sans les ventes en ligne différées, et de son bénéfice opérationnel.

Activision Blizzard anticipe par ailleurs toujours la finalisation de son rachat par Microsoft, annoncé en début d'année pour près de 69 milliards de dollars, d'ici fin juin 2023.

Le groupe a vu son chiffre d'affaires reculer pour le quatrième trimestre de suite, de 14% à 1,78 milliard de dollars, détaille un communiqué.Ses ventes ont reculé sur consoles (-36%) et PC (-37%) mais ont progressé (+14%) sur les appareils mobiles, tandis que le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a baissé de 6% à 368 millions.Son bénéfice net a de son côté diminué de 32%, ressortant à 435 millions de dollars.Dans sa division Activision, le groupe impute la baisse de sa performance à la réception timide de la version de Call of Duty lancée en 2021, Call of Duty: Vanguard. Le nouvel opus sorti le 28 octobre, Call of Duty: Modern Warfare II, est en revanche parti sur les chapeaux de roue: le jeu a franchi le seuil des 1 milliard de dollars de vente en dix jours, un record de rapidité.Selon le groupe, les amateurs y ont déjà joué plus de 200 millions d'heures dans plus d'un milliard de parties sur consoles et PC.Modern Warfare II fait ainsi mieux que son précédent lancement de référence, Black Ops II en 2012, remarque le groupe.La division Blizzard a de son côté bénéficié du lancement de Diablo Immortal, version mobile de sa franchise Diablo, tandis que les ventes des jeux Warcraft sont restées stables. La division King continue pour sa part à profiter du succès des jeux Candy Crush, qui fêtent leur 10 ans en novembre. "Candy Crush entre dans sa deuxième décennie en bonne santé, avec plus de 200 millions d'utilisateurs actifs par mois", souligne l'entreprise.Pour le quatrième trimestre, le groupe californien s'attend encore à une baisse de son chiffre d'affaires de 5%. Il s'attend en revanche à une hausse d'au moins 20% de ses réservations nettes, c'est-à-dire le chiffre d'affaires sans les ventes en ligne différées, et de son bénéfice opérationnel.Activision Blizzard anticipe par ailleurs toujours la finalisation de son rachat par Microsoft, annoncé en début d'année pour près de 69 milliards de dollars, d'ici fin juin 2023.