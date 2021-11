A Mossoul, un restaurant et ses serveurs automates propulsent les clients vers le futur

"Bienvenue à vous à la table numéro trois", "J'espère que vous passerez un bon moment dans notre restaurant", "N'oubliez pas de nous donner votre avis sur l'idée du restaurant et le niveau du service", égrène la voix mécanique --et féminine-- de l'étincelant robot blanc et bleu, la lumière rouge de ses yeux clignotant doucement. Foulard élégamment noué au cou, béret noir sur la tête, il repart à travers la salle bondée, glissant lentement sur un rail au sol assurant son déplacement.