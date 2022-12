Tesla a livré son premier camion à PepsiCo, première entreprise à croire en ce véhicule capable de parcourir 800 km sans recharge.

Avec près de deux ans de retard, Tesla a livré débutdécembre à PepsiCo son premier semi-remorque 100% électrique appelé Semi. Le groupe agroalimentaire a été le premier à croire en ce véhicule capable de parcourir 800 km sans recharge et avec une charge utile de près de 30 tonnes. Des performances, à vérifier à l'usage mais qui sont très largement supérieures à la concurrence européenne (Daimler et Volvo), qui ne dépasse pas les 500 km.

La production en série du Semi doit démarrer l'an prochain avec un objectif de 50.000 unités par an en 2024. A ce stade, le prix tourne aux alentours de 180.000 dollars pour la version la plus autonome.

