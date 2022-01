Chaque année, le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas dévoile les dernières innovations technologiques. Certaines ne sont que des promesses folles et tombent très vite aux oubliettes. En voici cinq qui sont faites pour durer.

BMW dévoile une voiture qui change de couleurEn plein virage vers le 100% électrique, le constructeur allemand a présenté un prototype baptisé iX Flow. Un SUV capable de changer intégralement de couleur sur pression d'un bouton. Derrière cette technologie inédite, on retrouve le principe d'électrophorèse inspiré des livres numériques. Le véhicule est d'ailleurs recouvert d'un film similaire, contenant des millions de pigments. Il suffit que la surface soit parcourue d'un faible courant électrique et... hop ! En 0,5 seconde, le revêtement passe du blanc au noir. Développée avec la société E Ink Corporation, cette fonction caméléon n'a pas que des visées esthétiques. Elle permet aussi de réguler la température de l'habitacle puisqu'une couleur claire réfléchit davantage la lumière et emmagasine moins de chaleur. Astucieux ! Mais il faudra sans doute attendre plus d'une dizaine d'années avant de voir arriver cette fonction sur un véhicule de série.Withings Body Scan : la station connectée qui fait un checkup completPionnier de la santé connectée, la société française Withings pousse un cran plus le concept de balance connectée. Celle-ci peut vous peser, prendre vos constantes habituelles et ajoute à cela les fonctions d'un véritable scanner corporel, transformant la traditionnelle pesée du matin en un bilan de santé complet. Grâce à l'intégration d'une poignée bardée de capteurs, le Body Scan est capable de relever dans le détail le poids, la masse grasse et musculaire de chaque partie du corps, d'effectuer un bilan cardiaque, de vous donner l'âge de vos artères et de détecter des neuropathies. En cours de validation auprès des autorités de santé, le Withings Body Scan devrait sortir au cours du second semestre 2022.Asus franchit le cap du PC pliantUn an après la présentation du Lenovo ThinkPad X1 Fold, 2022 sera-t-elle l'année des PC portables à écran pliant ? C'est le pari du constructeur taïwanais Asus qui vient de lever le voile sur son premier laptop pliant de 17 pouces. Une fois ouvert, le Zenbook 17 Fold OLED devient un écran tactile 2,5 K, ou une tablette géante OLED au format 4:3. Pliée, la machine offre deux écrans 12,5 pouces sur lesquels vous pouvez travailler indépendamment, en multipliant les applis ou en vous servant de l'écran inférieur comme d'un clavier virtuel. Disponible à la mi-2022, l'Asus Zenbook Fold 17 devrait être commercialisé à partir de 3999 euros.Le pare-brise en réalité augmentée d'EyeLightsSi aujourd'hui, les constructeurs automobiles préfèrent s'exposer dans les salons tech plutôt qu'à Genève ou au Heysel, c'est pour une raison simple : la voiture électrique devient un hub connecté au sein duquel priment le confort, les écrans et la sécurité des passagers. Parmi les concepts prometteurs qui s'affinent d'année en année, il y a celui d'injecter des informations utiles à la conduite directement sur votre pare-brise, en réalité augmentée. Commercialisant déjà une solution de GPS intégré à la visière d'un casque, à hauteur de pupille, la startup toulousaine EyeLights vient de dévoiler l'EyeRide. Une technologie qui permet de garder les bonnes distances de sécurité ou de signaler la présence de cyclistes et piétons dans les angles morts, tout en restant concentré sur la route. Le produit, déjà commercialisé pour les motos, pourrait rapidement se retrouver sur les modèles de série. Renault vient d'ailleurs d'annoncer un partenariat avec Eyelights.Samsung Eco Remote : la télécommande sans pilesSi les écrans s'affichent en taille XXXL, la véritable star du CES 2022 est un petit poucet. Samsung a créé une télécommande qui n'a jamais, au grand jamais, besoin de nouvelles piles. L'Eco Remote, comme l'appelle la marque sud-coréenne, se recharge à la fois grâce à l'énergie solaire et aux ondes radio émises par votre routeur Wi-Fi. Résultat : elle reste alimentée indéfiniment. Ce n'est pas seulement une bénédiction pour ceux d'entre nous qui en ont assez des piles, c'est surtout une bonne nouvelle pour la planète. En avril dernier, Samsung avait déclaré qu'en éliminant les piles AAA des télécommandes qui accompagnent ses téléviseurs, la firme pourrait éviter de jeter 99 millions de piles en sept ans.