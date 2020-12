Noël, c'est dans trois jours. Mais il n'est pas trop tard pour trouver votre bonheur et, surtout, pour faire celui des autres. Home cinéma, appareil photo, montre connectée... Voici le meilleur de la high tech millésime 2020 pour réussir cette fin d'année très particulière.

Le Fujifilm X1OOV pour des photos avec une âme

À Noël, on s'équipe "high-tech" pour ne pas rater une miette de nos futures virées déconfinées. Voici un appareil compact qu'on apprécie autant pour son côté vintage et ses belles finitions que pour ses performances en qualité d'image. Question technique, cette 5e génération d'un modèle sorti en 2011, le Fujifilm X1OOV conserve toujours un objectif 23 mm non interchangeable mais celui-ci bénéficie d'une nouvelle formule optique, d'un viseur hybride optimisé, d'un écran LCD arrière tactile inclinable et d'une protection contre les intempéries. Très simple d'utilisation et bougrement efficace, il dispose de nombreux modes et fonctionnalités pour varier les plaisirs et permet aussi de filmer en vidéo 4 K. Ses capots en aluminium usinés d'une seule pièce lui donnent à la fois robustesse et légèreté. Avec ses dimensions contraintes, c'est un des rares appareils d'expert qu'on peut glisser dans sa poche pour voyager plus facilement. Nettement plus chic que l'écran de son smartphone, non ?Prix : environ 1 400 eurosLes enceintes Series 600 Anniversary Edition de Bowers & WilkinsPour ce Noël 2020 si particulier, on a choisi de mettre le projecteur sur la marque anglaise mythique Bowers & Wilkins - elle équipe les studios Abbey Road à Londres - et sa dernière génération d'enceintes "600 series" : "la 600 Series Anniversary Edition", qui célèbre dignement les 25 ans de cette gamme. Au programme, des finitions en chêne clair, blanc ou noir, un blason exclusif apposé sur le tweeter et de nouveaux filtres basés sur des condensateurs signés Mundorf pour encore plus de transparence. Aussi à l'aise en configuration Hi‑Fi que Home Cinéma, l'ensemble est élégant pour un son sans compromis qui livre une fidélité extrême au signal originel. Composition possible : La smartwatch GT2 Pro de HuaweiOffrez-vous un assistant personnel avec cette montre connectée haut de gamme. Cette montre connectée enregistre tout : statistiques pour améliorer vos performances (natation, vélo, ski de fond...), géolocalisation par satellite, pression atmosphérique. Elle vous permet de lire vos messages, de répondre à vos appels et à de l'espace pour y loger vos playlists fétiches. Boîtier en titane, écran en saphir, recharge par induction magnétique... La GT2 Pro de Huawei se montre aussi précise à l'usage que le sont ses finitions. Les fonctions d'analyse de sommeil, de suivi de l'activité cardiaque et du stress ainsi que l'application de mesure du taux d'oxygène transporté dans le sang (particulièrement utile quand une pandémie qui affecte les voies respiratoires bat son plein), sont au top. Immense atout : la GT2 affiche un excellent bilan énergétique. Elle peut tenir jusqu'à 14 jours sans avoir besoin d'une recharge. Prix : 249 eurosLa télé OLED+935 de PhilipsAvec son design flottant et son format ultra slim, l'OLED+ 935 de Philips n'est pas une lucarne comme les autres. On parle ici d'excellence. Excellence de l'image avec un processeur vidéo de 4e génération et une puce IA dédiée qui garantissent une excellente fluidité aux séquences rapides et une netteté encore plus naturelle. Et excellence du son. Grâce à une barre son conçue par les orfèvres de Bowers & Wilkins, cette télé offre une restitution audio en ultra haute fidélité, compatible Dolby Atmos. Sans ambages, il s'agit ici du meilleur système de sonorisation jamais trouvé sur une télévision grand public. De quoi en prendre plein les tympans lorsque vous regardez un film, jouez à un jeu vidéo ou que vous écoutez vos albums préférés. Philips parie également sur la lumière d'ambiance pour projeter le téléspectateur au coeur de l'action cinématographique. L'écran de ce téléviseur est entouré de quatre bandes LED pour constituer la fonction Ambilight. Selon les couleurs des images reproduites, les tonalités des lumières périphériques se modifient. L'effet est assuré. L'image paraît plus grande et l'immersion est plus intense. Un must pour celles et ceux qui cherchent une alternative premium aux salles de ciné.Prix : 2 499 euros en 55 poucesLa platine Beogram 4000c RecreatedAvec le regain de popularité du vinyle, la musique reprend ses territoires et s'expose dans le salon. Pour fêter ses 95 ans, la marque Bang & Olufsen a décidé de donner une seconde jeunesse à sa platine vinyle iconique Beogram 4000c sortie au début des années 1970. Un nouveau préamplificateur RIAA a ainsi été intégré afin de pouvoir se connecter aux systèmes de sonorisation actuels. De même, le stylet du bras tangentiel a été amélioré pour parfaire l'écoute. Côté design, le coffre a été poli et anodisé afin de lui conférer un ton champagne chaleureux ; le chêne massif ajoutant une touche d'intemporalité. Surprenante et unique, c'est une véritable pièce d'histoire dans le plus pur esprit danois.Prix : n.c.Rafal Naczyk