Après les plastiques à usage unique, la Commission européenne s'attaque désormais aux emballages de toute nature qu'elle entend voir baisser drastiquement d'ici à 2040.

A la fin 2018, l'Union européenne avait adopté une législation bannissant un certain nombre de plastiques à usage unique: paille, coton-tige, touillette, etc. Cette première offensive n'a pas eu le résultat escompté puisque, globalement, le volume de déchets plastiques n'a pas baissé, avec 177 kg générés annuellement par chaque citoyen européen. Si rien ne change, par rapport à 2018, le volume aura augmenté de 61% en 2040. Sachant que l'industrie de l'emballage consomme 40% du plastique et 50% du papier dans l'Union, c'est elle qui est visée par le projet de règlement annoncé par la Commission la semaine dernière, même si tous les industriels sont concernés. Ce projet doit évidemment encore être négocié avec le Parlement et le Conseil. De quoi parle-t-on? De trois process distincts, afin de réduire de 15% les déchets d'emballage d'ici à 2040. D'une part, la Commission entend interdire les emballages à usage unique d'un certain nombre de produits comme les fruits et légumes ou ceux utilisés dans les cafés, les restaurants et les hôtels (tels les petits flacons de shampoing) mais aussi les pots de yaourt, les dosettes de café, etc. D'autre part, elle entend favoriser les emballages réutilisables avec mesures contraignantes à la clé. Par exemple, 80% des boissons chaudes ou froides devront être vendues dans un contenant réutilisable (comme le café à emporter) ou appartenant à un système de consigne d'ici 2040. Et la consigne sera obligatoire pour les canettes et les bouteilles en plastique dès 2028. Pour les bouteilles en verre, le système de consigne sera progressif (15% en 2030 pour le vin). Même principe de réutilisation pour les plats à emporter (40% en 2030). Enfin, d'ici 2030, l'ensemble des emballages devront être recyclables.