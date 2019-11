HannaGo : la nouvelle application web pour réaliser son plan financier

Virginie Dupont rédactrice x traductrice

En Belgique, aucun outil en ligne ne répondait aux questions liées à l'apport financier et à la rentabilité que se pose tout starter désireux de lancer son projet. Aujourd'hui, la nouvelle application web HannaGo lui permet de savoir si son idée est viable sur la base d'une évaluation des coûts et des bénéfices. Alors go ou no go ?

© .

De retour d'un voyage d'un an en Amérique du Sud, Eline Grégoire (29 ans) décide en 2016 de rejoindre la société familiale ID-Soft. Active depuis plus de 30 ans, cette entreprise liégeoise gérée par sa maman Ann Grégoire développe des solutions de prévision et d'analyse financières à destination des professionnels du chiffre. Avec HannaGo, mère et fille innovent et s'adressent aujourd'hui à un nouveau public cible. En effet, cet outil de simulation rassurant ...

