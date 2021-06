Le prix de la presse est décerné au premier podcast d'investigation produit par Trends-Tendances. "One Coin, Le Réseau" révèle les dessous d'une sombre arnaque aux cryptomonnaies, dans laquelle trempe l'ex-député Laurent Louis.

Trends-Tendances décroche le prix Belfius, dans la catégorie radio & podcast ! Votre magazine économique est récompensé pour son travail innovant dans un format inédit en Belgique : le podcast d'investigation.

Gilles Quoistiaux, journaliste au Trends-Tendances, a enquêté pendant plus d'un an sur une gigantesque arnaque aux cryptomonnaies. Le One Coin a fait des dizaines de milliers de victimes dans le monde, qui ont investi des sommes folles dans cette (fausse) monnaie virtuelle. Le préjudice estimé se compte en milliards d'euros. En Belgique, le principal revendeur de One Coin est un ancien député, un certain Laurent Louis.

Le jury du prix Belfius salue "un thriller haletant, dans le sillage des bitcoins" et "une investigation journalistique approfondie, basée sur une construction originale, et enrichie d'un intéressant travail du son." Pour la réalisation de ce podcast, Gilles Quoistiaux (Trends-Tendances) a travaillé avec Marie Vancutsem et Jonathan Remy (RTBF). Ce podcast avait également reçu le soutien du Fonds pour le journalisme.

Retrouvez les six épisodes de "One Coin, Le Réseau" sur votre application de podcast préférée et sur le site de Trends-Tendances.

