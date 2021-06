La diminution sur les prix des produits non comestibles (fleurs coupées et arbustes) explique en grande partie cette baisse

L'indice global des prix agricoles (IPA) a diminué de 3,6% en avril, par rapport au mois précédent, selon les chiffres publiés mardi par l'office belge de statistique Statbel. Le recul se remarque principalement au niveau des produits horticoles, où une baisse de 12,7% a été enregistrée. La diminution sur les prix des produits non comestibles (fleurs coupées et arbustes) explique en grande partie cette baisse, indique Statbel.

Les indices demeurent stables en ce qui concerne les animaux et produits animaliers, poursuit-il. L'indice du prix des oeufs perd néanmoins 8,2%. L'office de statistique souligne enfin qu'il y a eu très peu de transactions et donc de cotations en avril pour les bintjes qui servent de référence à l'indice des pommes de terre.

