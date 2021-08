Flamand et Wallon de retour au zinc, le Bruxellois doit patienter

Les Flamands et les Wallons vont pouvoir à nouveau s'accouder sur le zinc, "l'âme du café pour de nombreux bistrots", selon la Fédération des cafés de Belgique. Le Bruxellois paie lui les mauvais résultats de sa Région en termes de vaccination et devra donc continuer à rester sagement assis, et attendre qu'on vienne le servir.

Cafe Den Engel, Anvers.