Les familles fortunées font tout pour éviter le "registre des riches"

Le registre UBO reprendra, pour toutes les entreprises et associations, l'identité des personnes qui détiennent au moins 25% des actions ou des droits de vote. En cas de société civile, un véhicule populaire pour la gestion de patrimoines familiaux, cela signifie que dans de nombreux cas, tant les parents que les enfants seront repris dans le registre. La valeur de leurs avoirs ne sera cependant pas mentionnée.

Si ce registre vise à lutter contre le blanchiment d'argent, les particuliers pourront y effectuer des recherches sur la base du numéro d'entreprise ou du nom de la société. Pour protéger leur anonymat, des conseillers recommandent aux familles fortunées de changer rapidement le nom de leur société, qui porte souvent le patronyme familial.

"Si vous voulez conserver l'anonymat, le nom de la société est important. Un changement de statut permet de modifier le nom de la société", explique-t-on ainsi aux clients chez KBC Private Banking. Le cabinet d'avocats Monard et Rivus confirme recevoir de nombreuses demandes de changement de noms et de structures dans le but de conserver l'anonymat.