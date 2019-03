Les familles d'AB InBev achètent à nouveau des actions

Les actionnaires familiaux belges et brésiliens du leader du marché brassicole ont acquis ces cinq dernières années plus de 12,4 millions d'actions. Un signal qui montre qu'ils croient en l'entreprise. Cela n'a pas empêché l'action de reculer. Alors que son cours atteignait en 2015 plus de 124 euros, il oscille aujourd'hui autour de 73 euros.

...