Comment les sociétés familiales veillent de plus en plus à leur impact environnemental

Un camion s'apprête à reculer dans le hangar. Pierre Vandeputte suggère de s'écarter afin de le laisser passer. Le semi-remorque s'arrête à la hauteur d'une grande grille fixée au sol. Le chauffeur ouvre la porte arrière. De fines graines marron s'échappent de la benne. Une odeur de céréale emplit le hall. " C'est notre matière première depuis plus de 130 ans ", s'exclame fièrement le CEO de Vandeputte. La graine de lin a en effet bâti l'entreprise mouscronnoise. " Notre arrière-grand-père, Gustave Vandeputte, était meunier et pressait la graine de lin à la force du vent dès 1887 à Rekkem, à six kilomètres d'ici ", poursuit-il. Le lin était autrefois cultivé autour de la Lys, à Courtrai, pour créer du textile. Gustave Vandeputte a alors l'idée de presser ces graines, considérées comme un déchet, pour en extraire l'huile. Elle sera d'abord utilisée pour fabriquer des peintures avant de servir de base pour la composition de savons dans les années 1930. Aujourd' hui, les moteurs ont remplacé le moulin à vent d'antan, et 250 personnes travaillent pour l'entreprise mouscronnoise. Mais Vandeputte produit toujours des savons liquides, des produits de nettoyage, et des liquides vaisselle pour différentes marques de grande distribution ou pour le marché professionnel. Et le résidu des graines pressées est séché puis vendu aux agriculteurs. Un tourteau qui servira d'alimentation pour les animaux.

