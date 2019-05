Carlos Brito (CEO AB InBev): "La direction aussi subit les effets néfastes de la faiblesse du cours"

L'assemblée générale des actionnaires d'AB InBev a une fois de plus été placée sous le signe de l'endettement élevé et de la faiblesse du cours. Mais le CEO Carlos Brito et sa direction en acceptent les conséquences. "La direction souffre autant que vous actionnaires de ces récoltes peu abondantes. La majeure partie de notre rémunération est constituée d'un salaire variable, qui est lié au cours de l'action."

Carlos Brito, le patron d'AB InBev, à l'assemblée générale du 24 avril 2019 © belga