L'ancien élu du Parti Populaire vend du One Coin, une mystérieuse cryptomonnaie qui cache une arnaque tentaculaire, aux ramifications internationales. Notre journaliste a infiltré son réseau.

Laurent Louis, ancien parlementaire fédéral, s'est reconverti dans la vente de produits financiers douteux. C'est ce que nous avons découvert au cours d'une enquête exclusive menée pendant un an.

Cette semaine, nous vous révélons les techniques douteuses de l'ex-député. Comment parvient-il à convaincre les investisseurs de placer leur argent dans le One Coin, une mystérieuse cryptomonnaie qui cache une arnaque mondiale ? Pour le découvrir, notre journaliste a infiltré le réseau One Coin en Belgique.

Les quatre premiers épisodes sont disponibles sur toutes les applications de podcast et sur tendances.be/onecoinlereseau.

