Voici plus d'un demi-siècle que le concept séduit des dizaines de milliers de acanciers fidèles. Un succès croissant qui s'appuie sur des valeurs sûres : la famille, les loisirs et l'écologie.

Petit bout d'histoire

Lancé aux Pays-Bas en 1968 par Piet Derksen sous le label " Sporthuis Centrum ", le concept verra s'ouvrir une douzaine de domaines, dont celui d'Eperheide, en Belgique (1981). En 1986, en vue de s'établir sur le marché international, la marque se rebaptise Center Parcs. En 1988, débute l'installation en France avec l'ouverture du domaine normand des Bois-Francs. En 1989, Piet Derksen passe la main à Scottish et Newcastle, qui revend ensuite ses parts à Pierre & Vacances et DB Capital Partners en 2001. Le groupe est alors divisé en deux sociétés : Center Parcs UK qui comprend les villages britanniques et Center Parcs Europe. Depuis 2003, Pierre & Vacances détient la totalité des parts de Center Parcs Europe, qui compte à ce jour 24 domaines : neuf aux Pays-Bas, six en Allemagne et en France, trois en Belgique. Pierre & Vacances est aussi propriétaire des Sunparks.

...