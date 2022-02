La firme technologique Zetes, spécialisée dans l'identification des biens et personnes, a un nouveau CEO après 35 ans de présence d'Alain Wirtz. Ce dernier quittera l'entreprise fin février, indique mercredi Zetes dans un communiqué.

Alain Wirtz, qui a dirigé Zetes durant 35 ans, passera le flambeau à l'actuel directeur financier Pierre Lambert. Celui-ci est CFO de l'entreprise depuis plus de 20 ans. Établie à Bruxelles, Zetes compte plus de 1.300 employés dans 22 pays en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, totalisant un chiffre d'affaires de 270,2 millions d'euros en 2019. Fondée en 1984, Zetes est notamment connue pour les cartes d'identité électroniques. Zetes a rejoint Panasonic Corporation en 2017 en tant que filiale indépendante.

