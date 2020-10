La société liégeoise ZenTech attend toujours que l'État belge exécute la transaction amiable comprenant une indemnité de 6,5 millions d'euros en sa faveur. Et se demande toujours pourquoi ses tests rapides ne font pas partie de la stratégie de testing actuelle.

La société ZenTech, basée dans le parc scientifique de Liège, a développé un test sérologique de détection rapide des anticorps qui se développent en réaction au coronavirus. Sur base de la validation scientifique du produit effectué par le CHU de Liège, l'État avait pris l'initiative en avril dernier de passer commande pour 3.650.000 de ces tests sérologiques. Avant que le Ministre De Backer, en charge à l'époque de la stratégie de testing, ne se rebiffe et n'annonce que ces tests rapides ne seraient finalement pas mis sur le marché, en raison d'une sensibilité trop basse.L'Etat, dans sa défense de ne pas utiliser ces tests rapides a pris comme justificatif une étude réalisée in extremis par Sciensano. Cinq mois après la conclusion du contrat, l'Institut scientifique de santé publique est venu contredire les précédentes études favorables. Avec une sensibilité (la capacité à détecter les anticorps) de 70 %, le test ZenTech a été recalé, le niveau minimum réclamé par l'Agence fédérale des médicaments (AFMPS) étant fixé à 90 %.La question a toutefois le mérite d'être posée : pourquoi se priver de ces tests rapides, même avec une sensibilité plus basse, qui permettraient de désengorger, en temps de chaos sanitaire, les centres de testing ? D'autant que les études du CHU de Liège et de l'ULB, indiquent que le test ZenTech est fiable et respecte les critères de l'AFMPS ? "On ne comprend vraiment pas sur quoi s'est basé le protocole de Sciensano pour établir son rapport. Il est d'ailleurs incomplet et selon nous, ne respecte pas les règles déontologiques utilisés en matière d'études", nous explique Eric-Louis Poskin, porte-parole de la société de biotech liégeoise. "Nous avons demandé à avoir le rapport, ce qui fait partie des bonnes pratiques au niveau scientifique. Cela nous a été refusé ", poursuit-il. Et de s'interroger : "Quel est l'agenda caché derrière tout ça ?" La société liégeoise souligne par ailleurs son étonnement au regard de résultats qui ne sont, selon elle, pas cohérents ni avec les autres études, ni avec son utilisation actuelle. "20 à 30.000 tests de ZenTech ont en effet déjà été utilisés avec succès en Belgique, notamment auprès du personnel de différentes entreprises et de plusieurs communes de la province de Liège ", nous confie le porte-parole. Le service de presse de l'Institut Publique a déclaré de son côté au Soir que l'enquête sur laquelle elle s'est basée pour modifier le contrat avec ZenTech a été conçue "afin d'évaluer les prestations du test dans un contexte qui correspond à la situation d'un screening sur le terrain. [...]". L'institut conclut: "Nous constatons simplement que la prestation du test ZenTech n'est pas optimale dans les circonstances que nous avons étudiées."Outre sa rapidité, le test ZenTech est aussi moins coûteux et demande moins de personnel alors que la pénurie est criante. "Pour un test PCR, il faut compter 50 euros et 8 personnes au total pour le réaliser, alors que le test rapide de ZenTech ne coûte que 9 euros et peut-être effectué par un seul médecin. D'autant que pour avoir les résultats d'un test PCR, il faut parfois quelques jours au lieu de quelques minutes seulement avec le nôtre", argumente Eric-Louis Poskin. Le test répond également, selon la société, a un besoin psychologique de la population qui demande à être vite rassurée sur une contamination éventuelle. Le test ZenTech est ainsi complémentaire avec d'autres tests dans la stratégie de testing belge. Coupler avec les gestes barrière, en période de crise, il permettrait en effet de désengorger les centres de testing, complètement débordés pour le moment.Quant à savoir si le cabinet du nouveau ministre de la Santé, Frank Vandenbrouck, pourrait réévaluer l'utilisation de ces tests rapides dans la situation actuelle ou dans un futur proche, ZenTech n'a pas reçu de signal dans ce sens. "Nous avons par contre, reçu de l'intérêt de la part de la Région wallonne, dont des responsables ont visité nos installations. La ministre Morreale s'est montrée très intéressée. Avant qu'un éventuel appel d'offres ne soit rédigé en bonne et due forme, il faut encore attendre."Et la société biotech de déplorer "ces obstacles administratifs et procéduriers alors que l'heure est à l'urgence dans la crise sanitaire actuelle". "Nous sommes d'accord qu'il faut des procédures pour éliminer des produits non fiables, mais la situation sanitaire actuelle devrait faire accélérer les choses", laisse entendre le porte-parole de ZenTech.