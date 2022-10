Le 3 novembre, Zara fera ses grands débuts dans la seconde main.

Le projet s'appelle "Pre-owned service" et il est lancé, à titre d'expérience pilote, au Royaume-Uni. Le 3 novembre, Zara fera donc ses grands débuts dans la seconde main. L'idée est de permettre à ses clients britanniques de prolonger la vie des vêtements achetés chez Zara. C'est une manière pour le groupe espagnol, adepte de la fast fashion, de répondre aux critiques sur l'aspect peu durable de cette stratégie et aux envies des clients de recycler leurs vêtements dans une optique circulaire aisée. Via le site et l'appli, Zara va gérer une plateforme dédiée qui va permettre aux clients de réserver des réparations, de vendre leurs produits ou de les donner à des associations caritatives comme la Croix-Rouge. La plateforme n'a pas initialement d'objectif de rentabilité.