Le premier groupe européen de vente en ligne de vêtements et accessoires Zalando a enregistré une chute massive de ses bénéfices au troisième trimestre, traduisant un retour à la normale après une année 2020 "exceptionnelle", liée aux restrictions sanitaires.

Entre juillet et septembre le groupe berlinois a fait état d'une chute de 91,7% de son résultat d'exploitation sur un an, à 9,8 millions d'euros, et d'une perte nette de 8,4 millions d'euros, a-t-il annoncé mercredi.

Il s'agit d'un "niveau de bénéfice qui se normalise, par rapport aux résultats exceptionnels" de 2020, année marquée par la pandémie de coronavirus, a justifié l'entreprise dans un communiqué.

Le commerce en ligne a été l'un des grands gagnant de la crise sanitaire, qui a conduit la plupart des pays européens à fermer les magasins physiques pendant plusieurs mois, dirigeant l'ensemble de la consommation sur les plateformes en ligne.

Le résultat d'exploitation avait bondi de 87% sur un an en 2020, mais depuis la levée des mesures de confinement au printemps dans la quasi-totalité des Etats européens, les performances "ont commencé à se normaliser", a indiqué le groupe.

L'entreprise retrouve ainsi un niveau de bénéfice similaire à 2019.

L'inflation "galopante" et les "incertitudes sur les chaînes d'approvisionnement" sur les derniers mois ont aussi pesé, explique encore le groupe.

Depuis plusieurs mois, des pénuries et des goulots d'étranglement freinent le commerce mondial de marchandises, en raison d'une explosion de la demande post-pandémie.

Ces tensions alimentent une forte inflation dans de nombreux pays, qui plombent la rentabilité des plateformes de commerce en ligne.

Le numéro 1 mondial de l'e-commerce, le géant américain Amazon, a lui-même prévenu fin octobre qu'il s'attendait à des "milliards de coûts additionnels" au quatrième trimestre pour ces raisons.

Malgré ses résultats, Zalando conserve ses prévisions annuelles d'un résultat d'exploitation "entre 400 et 475 millions d'euros" cette année.

