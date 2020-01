Lors d'une cérémonie organisée à Brussels Expo, en présence de plus de 1.300 personnalités du monde économique, Yvan Verougstraete, CEO du groupe de (para)pharmacie Medi-Market, a reçu le prix du Trends Manager de l'Année 2019.

Le Manager de l'Année 2019 de Trends-Tendances est Yvan Verougstraete, CEO du groupe de (para)pharmacie Medi-Market. Il succède ainsi à Jean-Jacques Cloquet, ancien CEO de Brussels South Airport Charleroi et actuel co-CEO de Pairi Daiza.

Ce prix récompense l'audace et la bonne gestion de cet entrepreneur dans l'âme de 44 ans qui, en 2014, décide de bousculer un secteur qu'il estime "endormi" en créant un business model novateur permettant de casser les prix sur les produits de parapharmacie et les médicaments non remboursés.

En effet, la chaîne belge Medi-Market, qui emploie 650 collaborateurs, compte à ce jour 41 parapharmacies et 19 pharmacies. Elle entend poursuivre sur sa lancée avec 10 nouvelles ouvertures de parapharmacies prévues en 2020, ce qui devrait lui permettre d'atteindre un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros (139 millions d'euros en 2019).

Cette année a été particulièrement riche en événements pour le groupe. Celui-ci s'est notamment diversifié en créant des instituts de soins, mais il s'est surtout internationalisé. Medi-Market a en effet ouvert une première parapharmacie au nord de Lille, en France, et a racheté la petite chaîne italienne Parashop Italia (4 parapharmacies à Milan et Turin). Il entend mettre le turbo dans la Péninsule en ouvrant sur place 4 nouvelles parapharmacies au cours du premier trimestre de l'année.

En désignant Yvan Verougstraete, Trends-Tendances met en lumière un véritable entrepreneur qui aime "partir d'une page blanche", comme l'on dit. Juriste de formation (UCL), titulaire d'un MBA de la Vlerick Business School, il débute sa carrière chez McKinsey et devient à 27 ans COO de Delitraiteur. Il crée ensuite la société Divine Cuisine, une cuisine centrale livrant des plats préparés aux acteurs de grande distribution qu'il revendra plusieurs années plus tard au groupe Viangro, avant de "repartir d'une page blanche" et de lancer Medi-Market.

