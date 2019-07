A Bruxelles, dans le quartier Stéphanie, le premier "one-stop shopping" de produits circulaires vient d'ouvrir ses portes.

Un espace aéré aménagé avec des matériaux récupérés : coffres en bois, bancs, tables, bureaux à partir d'ancien matériel du WTC... Le Yuman Village, premier one-stop shopping de produits circulaires, se révèle un lieu zen et chaleureux malgré ses 1.000 m2. Sur les étals : du linge, des cosmétiques, des produits d'entretien, des vêtements et accessoires, de la déco, etc. Et un coin dédié à la seconde main. Tous les produits proviennent de l'économie circulaire : écoconception, recyclage, upcycling (transformation d'un bien usagé en un nouvel objet), occasions, à partager, à louer... Des affichettes décrivent la provenance, la composition, l'usage, justifient la présence de chaque produit dans le magasin.

...