Hier avait lieu, à un jet de pierres de l'avenue Louise, l'inauguration officielle et en grande pompe de Yuman, un "one stop shopping" de produits circulaires. Vêtements, maquillages, décorations issus de l'économie circulaire ou écologique, voilà ce qui est proposé aux chalands, dans cet endroit de quelque 1.000 m².

A la base du projet Yuman, il y a deux fondateurs, Christel Droogmans et Quentin de Crombrugghe, tous deux issus du monde bancaire et désireux de mettre sur pied un projet plus en phase avec leurs valeurs.

...