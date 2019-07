Alors que l'adoption du Nutri-Score relève pour l'instant de la seule bonne volonté des marques et grandes surfaces, Yuka vient redonner du pouvoir aux consommateurs en leur permettant de scanner n'importe quel produit pour en découvrir l'apport nutritionnel. Celui-ci est médiocre ? Des alternatives plus saines sont proposées !

Ils sont de plus en plus nombreux, les clients qui parcourent les rayons de leur supermarché smartphone à la main, armés de l'appli à la carotte. Yuka - c'est son nom - a, depuis sa création en France, été téléchargée 10,8 millions de fois, dont 250.000 en Belgique. Chaque mois, ce sont plus de 4 millions de consommateurs qui utilisent activement la base de données.

...