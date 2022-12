La plateforme vidéo YouTube a acquis des droits de diffusion de matches du championnat de football américain NFL aux Etats-Unis, selon un communiqué publié jeudi, une première pour sa maison mère Google, qui illustre la montée en puissance du streaming dans le sport.

Selon plusieurs médias américains, Google va verser environ deux milliards de dollars par an, sur sept ans, pour pouvoir retransmettre les matches joués le dimanche, via son service de vidéo payant YouTube TV, qui n'est disponible qu'aux Etats-Unis.

Pour avoir accès aux rencontres par ce biais, les abonnés au bouquet de chaînes YouTube TV devront s'acquitter d'une somme supplémentaire au prix de leur abonnement. Ils ne pourront pas voir les matches joués dans leur zone géographique immédiate, c'est-à-dire de leur équipe locale, qui font l'objet d'un contrat distinct.

Le contrat n'assure pas d'exclusivité car les deux chaînes nationales Fox et CBS détiennent déjà conjointement les droits de ces rencontres et continueront de les diffuser aux Etats-Unis.

Le patron de la NFL, Roger Goodell, cité dans le communiqué, a salué le début d'une "nouvelle ère quant à la manière dont les fans accèdent à la NFL" et regardent les matches.

La NFL a développé, depuis de nombreuses années, la diffusion de ses contenus sur YouTube, avec des résumés de matches et des vidéos reprenant les meilleures actions d'une journée de championnat.

C'est l'occasion pour elle de toucher un public plus jeune, davantage attiré par de courtes vidéos que la retransmission d'un match qui dure, en moyenne, plus de trois heures car ponctué de très nombreux arrêts de jeu.

Pour le propriétaire de l'équipe des New England Patriots, Robert Kraft, cité dans le communiqué, cet accord "va permettre que plus de matches soient accessibles à davantage de fans. Ce partenariat va permettre la croissance de notre sport à travers les générations futures."

La chaîne YouTube officielle de la NFL, qui compte plus de 10 millions d'abonnés, met aussi régulièrement en ligne de petites séquences dévoilant les coulisses de la ligue sportive la plus puissante au monde.

La NFL entend également valoriser cette nouvelle collaboration en facilitant l'accès de YouTube à du contenu officiel et en associant des créateurs YouTube à des événements.

Les droits de diffusion qu'a acquis YouTube à partir de 2023 était jusqu'ici propriété de l'opérateur satellite DirecTV, qui versait environ 1,5 milliard de dollars par an à la NFL, selon plusieurs médias américains

Pour YouTube, ce nouveau contrat doit permettre d'augmenter encore le spectre de YouTube TV, qui revendique déjà plus de 5 millions d'abonnés.

Outre YouTube TV, les utilisateurs de la plateforme pourront avoir accès aux canaux de diffusion des matches via Primetime Channels, une plateforme de chaînes à la demande.

