Young Leaders/Inspiring Mentors: passer du contrôle à la confiance

Jacques Crahay

Parmi les lectures de ce mentor figure Reinventing Organizations, de Frédéric Laloux. " C'est devenu un classique, mais cet ouvrage m'a réellement marqué. J'aime aussi la citation d'Albert Enstein selon laquelle on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. On vit une période charnière qui est à la fois inquiétante et excitante. L'heure du changement a en effet sonné. Jeroen fait partie de cette génération qui a compris que de nouvelles façons de penser doivent se mettre en place. Parlez-lui, notamment, de son alimentation, vous verrez qu'il appartient à ceux qui ont décidé de changer leurs habitudes de consommation. Les industries sont aujourd'hui confrontées à un nouveau monde. Et les banques, puisque c'est le secteur dans lequel travaille Jeroen, sont également un acteur majeur de cette mutation. "

...